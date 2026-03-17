パリの生活文化に着想を得た、黒一色のラフィアバッグブランド「RAPH」が誕生。

株式会社mate

広告・クリエイティブ領域において多数のブランドを手掛けてきたクリエイティブエージェンシー

mate（本社：東京都）は、バッグブランド 「RAPH（ラフ）」 の展開をスタートします。

RAPHは、都会に馴染む黒。さまざまなスタイリングに馴染み、老若男女全ての人の都市生活に寄り添います。

■ デザイン思想

RAPHは、ナチュラルや素朴といったかごバッグにまつわる既存のイメージを解体し、装飾を削ぎ落としたミニマルなシルエットと黒一色で、モダンに再構築することを選びました。

軽量で通気性に優れ、使うほどに柔らかさを増し、レザーに似た品のある経年変化を見せる高品質のラフィア。黒へと染め上げることで、上品な艶を生み出し、奥行きをもたらします。

年々厳しさを増す夏の気候下でも、快適に持ち歩くことができ、洗練された佇まいを演出します。

■ クラフトマンシップ

すべてのバッグは、マダガスカルの熟練した職人によるハンドメイド。規則性のある緻密な編み目の中に、手仕事だけが持つわずかな揺らぎが残り、作り手の温度や息づかいを伝えます。

■ ブランドビジュアル

パリで生活を営むパリジェンヌを起用しました。飾らず自然体でありながら凛とした佇まいは、「都会に馴染む黒」を体現しています。

■ ブランド誕生の背景

フランスの人々は、ミニマルな暮らしを大切にすると言われています。 必要最小限、お気に入りのものを長く使い続ける。その価値観に認めてもらえるバッグを目指し、試作と対話を重ねて生まれたのが

RAPHです。

■ 販売情報

フランスと日本の2カ国で展開します。2026年3月17日(火)より自社オンラインストアにて販売開始。初年度は3モデルを展開します。

【RAPH 2026 COLLECTION】

Teckel：\28,000（税込）

Cocker：\38,000（税込）

Labrador：\48,000（税込）

■ オンラインストア

https://raphparis.com

■ Instagram

@raphparis_official

掲載・商品貸出・取材を受け付けています。

【お問い合わせ先】

RAPH / 株式会社 mate

東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号 コープオリンピア#532

raph_contact@mate-inc.jp

080-4160-1226 (担当：荒木)