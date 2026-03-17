アートの総合会社「リフレクトアート」、ICC FUKUOKA 2026 クラフテッド・カタパルト優勝

リフレクトアート株式会社

リフレクトアート株式会社（東京都台東区）は、2026年3月４日に開催された ICCサミット FUKUOKA 2026「クラフテッド・カタパルト」 において優勝しました。

「食べていけない」というアーティストが抱える構造的課題を、独自の「アート版・SPAモデル」と直営店展開によって解決し、あらゆる産業にアートの付加価値を実装する取り組みが評価されたものです。

「一点もの」のアートが溢れる日常を！芸術家に副業をつくり、夢を支える「リフレクトアート」がクラフテッド・カタパルト優勝！

リフレクトアート株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：福村彩乃、以下 当社）は、2026年3月4日（水）に福岡市で開催されたビジネスカンファレンス 「Industry Co-Creation サミット FUKUOKA 2026（以下 ICC FUKUOKA 2026）」 内のピッチコンテスト「クラフテッド・カタパルト」 において優勝したことをお知らせいたします。

クラフテッド・カタパルトは、ものづくり・地域文化・食・デザインなど多様な領域から、「ライフスタイルの未来」を再定義する挑戦者たちによるショートプレゼンテーションセッションです。

本セッションでは、日本各地で独自の価値を磨き上げてきたプロダクト・サービス・ブランドが集結します。

リフレクトアートは、アートを「特別なもの」から「日常の出会い」へと変え、アーティストが創作を続けるための「経済的な土台（最高の副業）」を構築する取り組みを続けてきました。非効率とされる「一点ものの量産」を独自の仕組みでビジネスへと昇華させた点に、多くの支持が集まりました。

「ICC FUKUOKA 2026」および「クラフテッド・カタパルト」概要

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。

本セッションでは、日本各地で独自の価値を磨き上げてきたプロダクト・サービス・ブランドが集結します。ものづくり企業7社が“CRAFTED”をキーワードに各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員43名の投票によってベストプレゼンターを選出するICCのプログラムの1つであり、審査員の投票の結果、アートの総合会社・リフレクトアート株式会社が優勝しました！

プレゼンテーション内容

1. 日本のアーティストが抱える「食べていけない」という社会課題

国内に75万人いる、食べていけずに夢を諦めるアーティストの存在

圧倒的な才能がありながら「価値」に変えられない絶望的な構造

代表自身のピアニストとしての挫折と、その原体験に基づく使命感

2. 圧倒的なアートの入り口を創る直営店「ものとアート」

東京駅や成田空港など一等地に展開、年間70万人が訪れる「アート体験」の場

1店舗あたり70名以上の作品が並び、坪効率は一般的な小売店の約5倍

一点ものの物語を連れて帰る「一点もの×量産」の新しい小売モデル

3. 常識を塗り替える「アート版・SPAモデル」の構築

粗利率72.3%を実現する、企画から販売までの一気通貫体制

アーティストから作品を「100%買い取り」、作り手にリスクを負わせない仕組み

販売データに基づき工程を標準化。表現に没頭できる「最高の副業」の提供

4. あらゆる産業をアートで彩る共助・共創の形

ユニリーバ様とのアップサイクルギフトや、JR東日本様との駅空間運営

建設現場の仮囲いや企業のノベルティを、世界に一つのアートへと変革

創業比24倍の成長（来期売上9億円見込み）を遂げる、持続可能なビジネスモデル

5. アートの出会いがある、彩りある未来へ

最愛の妹の死と、ものづくりに救われた経験から生まれた「執念」

関わるアーティストは500名超、還元額は累計1.1億円を突破

日常にアートがあふれ、誰もが自分の「好き」を誇れる世界を共創する

アートをあらゆる産業の付加価値へ

リフレクトアート株式会社は直営店「ものとアート」を起点に、

アーティストを経済的に支える仕組み

企業や地域とアートをつなぐ仕組み

日常にアート体験を届ける仕組み という領域を軸に、アートと社会を繋ぐ新しいインフラの構築を目指しています。

＜プレゼンテーションの映像＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

リフレクトアートの登壇は、1:00:28頃からです。

上記が見れない方はこちらから↓

https://www.youtube.com/live/NFnu8cAyNJs?si=TTMWWgO6-atbKm2q

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【速報】「一点もの」のアートが溢れる日常を！芸術家に副業をつくり、夢を支える「リフレクトアート」がクラフテッド・カタパルト優勝！（ICC FUKUOKA 2026）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼ICC公式記事

https://industry-co-creation.com/news/121505

【代表 福村彩乃について】福村彩乃代表取締役CEO／ピアニスト／ガラス工芸作家

ピアニストとして幼少期から国内外で活動後、圧倒的な才能を前に挫折を経験。東京藝術大学大学院にて学び直したが、最愛の妹を亡くした経験から、ものづくりが人を救う力を確信し起業。東京藝術大学の音楽と美術の両方に在籍し、音楽と美術の両面を知る立場から、アーティストが経済的に自立できる仕組み「アート版・SPA」を構築。現在、500名超のアーティストと共に、日常のあらゆる場面をアートに変える挑戦を続けている。

リフレクトアート株式会社

■会社概要

法人名：リフレクトアート株式会社

所在地：〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-10 １F

設立 ：2018年5月

代表者：代表取締役 福村彩乃



事業内容：

・美術品をイメージした作品の製造、販売、卸及び輸出入

・記念品・贈答品の製造卸

・芸術に関する事業コンサルティング 芸術をビジネスに活用するアドバイザリー業務

・芸術を基にした能力開発プログラムの提供及びその講師の育成等