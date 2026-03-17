4/11「パレスチナ・フェスタ2026~子どもたちの平和のために」を池袋西口公園野外劇場 グローバルリング シアターで開催（主催：認定NPO法人パレスチナ子どものキャンペーン）

特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン

戦争が続くパレスチナと中東世界には、長い歴史と豊かな文化があります。食や手仕事、音楽、ダンス、映像などを通じて、その社会と人々を紹介します。また料理や物産品の販売、刺繍やアラビア語などのワークショップなど、イベント全体を通して、パレスチナや中東世界への理解を深めていただき、戦禍に苦しむガザや中東地域の子どもたちへ支援やエールをおくりましょう。

中東に戦火が拡大しているこんな時だからこそ、平和を願って、このイベントを開催します

【イベント名】パレスチナ・フェスタ2026～子どもたちの平和のために～

【日時】 2026年4月11日（土）

飲食・マーケット 11：00～18：30 ステージプログラム 13：00～18：30

【参加費】無料

【会場】池袋西口公園野外劇場 グローバルリング シアター

【住所】東京都豊島区西池袋1-8-26

【アクセス】池袋駅西口すぐ、東京芸術劇場そば

（JR線、東武東上線、西武池袋線、東京メトロ副都心線、丸ノ内線、有楽町線）