「え、なにこの可愛さ!?」店員さんも二度見間違いなしの「カフェでドヤれるタンブラー」が4月新発売！
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年4月より順次、クリアなドーム蓋でトッピングも楽しめる「フローズンオーロラタンブラー」と、ジュエリーのようにきらめく「ストロータンブラーアクアジュエル」を新発売します。
光の反射でオーロラのように輝きドリンクタイムを可愛く演出！結露が出にくい2重構造＆ストロー付きで機能性も抜群。おうちやカフェで可愛く盛れるタンブラーです。
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：フローズンオーロラタンブラー（ブルー/パープル）
特徴：おしゃれで機能的なストロー付きオーロラタンブラー♪冷たい飲み物専用で、容量450mlでたっぷり飲める！ストロー付きでもカップでも、シーンに合わせてお好みの飲み方で使えます。クリアなドーム蓋だから、フルーツやクリームをトッピングして見た目も華やかに！光の反射でキラキラ輝くオーロラカラー、結露が出にくい2重構造、繰り返し何度も使えてとってもエコ。お気に入りのマイタンブラーに！
商品ページ：https://hac72.jp/item/frozen_aurora_tumbler/
小売参考価格：\1,480(税込)
※4月発売
※フタの色が「ブルー/パープル」本体色もそれぞれ色に違いがあります
商品名：ストロータンブラーアクアジュエル（ブルー/パープル）
特徴：光に反射してジュエリーのようにきらめくタンブラー♪冷たい飲み物専用で、容量500mlでたっぷり飲める！ストロー付きでも、カップでも、シーンに合わせてお好みの飲み方で使えます。結露が出にくい2重構造、繰り返し何度も使えてとってもエコ。お気に入りのマイタンブラーに！
商品ページ：https://hac72.jp/item/aurora_jewel/
小売参考価格：\1,480(税込)
※5月発売
・その他直近発売の「タンブラー」のリリース
通学・外遊び・野外フェスの暑さ対策に！「冷感ポンチョ」や「真空タンブラー」などひんやりグッズが2月新発売
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000356.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com