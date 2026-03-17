「え、なにこの可愛さ!?」店員さんも二度見間違いなしの「カフェでドヤれるタンブラー」が4月新発売！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年4月より順次、クリアなドーム蓋でトッピングも楽しめる「フローズンオーロラタンブラー」と、ジュエリーのようにきらめく「ストロータンブラーアクアジュエル」を新発売します。

光の反射でオーロラのように輝きドリンクタイムを可愛く演出！結露が出にくい2重構造＆ストロー付きで機能性も抜群。おうちやカフェで可愛く盛れるタンブラーです。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：フローズンオーロラタンブラー（ブルー/パープル）

特徴：おしゃれで機能的なストロー付きオーロラタンブラー♪冷たい飲み物専用で、容量450mlでたっぷり飲める！ストロー付きでもカップでも、シーンに合わせてお好みの飲み方で使えます。クリアなドーム蓋だから、フルーツやクリームをトッピングして見た目も華やかに！光の反射でキラキラ輝くオーロラカラー、結露が出にくい2重構造、繰り返し何度も使えてとってもエコ。お気に入りのマイタンブラーに！

商品ページ：https://hac72.jp/item/frozen_aurora_tumbler/

小売参考価格：\1,480(税込)

※4月発売

※フタの色が「ブルー/パープル」本体色もそれぞれ色に違いがあります

商品名：ストロータンブラーアクアジュエル（ブルー/パープル）

特徴：光に反射してジュエリーのようにきらめくタンブラー♪冷たい飲み物専用で、容量500mlでたっぷり飲める！ストロー付きでも、カップでも、シーンに合わせてお好みの飲み方で使えます。結露が出にくい2重構造、繰り返し何度も使えてとってもエコ。お気に入りのマイタンブラーに！

商品ページ：https://hac72.jp/item/aurora_jewel/

小売参考価格：\1,480(税込)

※5月発売

・その他直近発売の「タンブラー」のリリース

通学・外遊び・野外フェスの暑さ対策に！「冷感ポンチョ」や「真空タンブラー」などひんやりグッズが2月新発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000356.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com