地球でいちばん 癒されるテーマパークへ。アパレル新ブランド始動『For the world, We adventure.』～アドベンチャーワールド × すみなす 共同開発～

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）を運営する株式会社アワーズは、合同会社すみなす（代表取締役 西村 史彦 様）と共同で、新ブランド 『For the world, We adventure.』 を立ち上げます。「すべては、より良い世界（For the world）のために。」という信念のもと、２０２６年春のテーマ「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」を具現化するプロジェクトです。

本ブランドには、株式会社ピエクレックス（代表取締役社長 玉倉 大次 様）が開発する植物由来のサステナブル素材を採用。資源を「かえす」まで責任をもつ循環インフラにより、“より良い世界”の実現を支えます。アート、繊維テクノロジー、テーマパークが交差する「新たな共創」を通じて、いのちの愛おしさを未来へつなぐ冒険を、お披露目式でのプロダクト発表とともに始動いたします。

＜新ブランド「For the world, We adventure.」お披露目＞

開催日 ：２０２６年３月２８日（土）・２９日（日）

開催場所：アドベンチャーワールド内センタードーム

主な内容：

■ ブランドグッズお披露目

・Tシャツ（大人用／キッズ用）３種類

・ハンドタオル２種類

■ アート展示

グッズデザインの原画を含む約１５点の絵画作品を展示します。

■ご来園ゲスト参加型アートワークショップ

ライオンの爪やシカの角、ペンギンの羽など動物由来の素材を用い、巨大キャンバスに色を重ねる共同制作を実施。完成作品は佐賀市のアトリエ「GENIUSLAB」へ届けられ、次シーズンのグッズデザインへと展開される予定です。

時間：午前１１時００分頃～

料金：無料（別途入園料金が必要です）

■アドベンチャーワールド公式Instagramライブ配信

午前１１時４５分より、商品やイベントの紹介などを行います。

＜ブランドメッセージ＞

For the world, We adventure.

それぞれが描く「より良い世界」を追い求め、冒険を続ける開拓者たちが出会うことで生まれた新たな挑戦。

それが『For the world, We adventure.』です。

テーマパークのような開放感と、童心を呼び起こすカラフルな表現。

個性を抑えず、自分らしさを自由に表現する楽しさを大切にしています。

このブランドは、誰もが心の奥に持つ感性や表現を呼び起こし、それぞれの色や形を自由に描くきっかけとなることを目指しています。

『For the world, We adventure.』は、あなたの内側にある本来の表現を描き出すための一筆となるブランドです。



＜ブランドグッズラインナップ＞



■Tシャツ（大人用／キッズ用）

Sweet象ヤオヨロズンバミンゴ

■Tシャツ（キッズ用）

Sweet象ヤオヨロズンバミンゴ

■ハンドタオル

山月記ペンギンハイウェイ

※各グッズには、すみなすのアーティストによる原画作品がデザインとして採用されています。

※パーク内およびオンラインショップでは以下の日時で販売いたします。

パーク内ギフトショップ：３月２８日(土) AW 開園～／シンビオーシス 午前１１時００分～

アドベンチャーワールド公式オンラインショップ：:３月２８日(土) 正午～

＜原画＞

Sweet象ヤオヨロズンバミンゴ山月記ペンギンハイウェイ

＜合同会社すみなすについて＞

HP：https://suminasu.jp/

合同会社すみなすは、精神障害や発達障害のある人々がアーティストとして社会とつながる新しい働き方の仕組みづくりに取り組んでいます。

日本では多くの人がうつ病やパニック障害などの精神疾患を経験し、またASD・ADHD・LDなどの発達障害と診断される人も少なくありません。すみなすは、そうした人々が社会と再びつながる新たな可能性として「アート」を通じた活動を展開しています。

掲げるビジョンは「全員、天才。なんてありえる」

誰もが持つ天才性を引き出し、その才能を社会へ届けることを目指しています。

＜株式会社ピエクレックスについて＞

HP：https://pieclex.com/

株式会社ピエクレックスは、イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）” で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。当社は、村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発しました。

ピエクレックスは革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分野など幅広い用途に応用可能です。

現在、ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け循環インフラ「P-FACTS（ピーファクツ）」の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来の実現を目指し、新たな価値の創造に取り組んでいます。