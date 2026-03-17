『涼宮ハルヒの憂鬱』より、「涼宮ハルヒ」がPOP UP PARADEのLサイズで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「グッドスマイルカンパニー」より、『POP UP PARADE 涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ L size 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●POP UP PARADE 涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ L size 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199568&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■POP UP PARADE 涼宮ハルヒの憂鬱 涼宮ハルヒ L size 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【サイズ】全高：約220mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック



【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：宮田夏帆

「POP UP PARADE」の「Lサイズ」は、フィギュアファンに新しいシゲキをお送りするフィギュアシリーズです。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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(C) Nagaru Tanigawa, Noizi Ito/KADOKAWA

【店舗情報】

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