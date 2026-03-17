【小江戸川越】3/28 春まつり開幕。桜咲く一番街が江戸に染まる1日と、至福の「足湯喫茶」体験

株式会社アミナコレクション

江戸情緒が色濃く残る川越・一番街に位置する和の複合施設「椿の蔵」（運営：株式会社アミナコレクション）は、街全体が桜色に染まるシーズンに合わせ、「観る」だけではない、五感で江戸の春を体感できる複合施設です。

一番街から徒歩圏内。お花見とセットで楽しむ、川越・桜巡り

活気あふれる一番街を拠点に、少し足を延ばせばそこには春の絶景が広がっています。川越春まつりの余韻とともに、ゆったりと桜を愛でる贅沢なひととき。満開が予想される3月末、街歩きの合間にぜひ立ち寄っていただきたい、一番街周辺の厳選3スポットをご紹介します。

蓮馨寺（れんけいじ）：一番街から徒歩約5分

一番街のすぐ隣に位置する、地元で愛される名所。広々とした境内で、江戸情緒を感じながらソメイヨシノを堪能していただけます。3月28日（土）の「江戸の日」の賑わい、春まつり期間中を通して様々な催しの舞台となる、川越散策には欠かせないスポットです。



新河岸川（しんがしがわ）の桜：一番街から徒歩約10分

氷川神社裏を流れる川沿いに続く桜並木。3月28日（土）からの「小江戸川越春まつり」期間中は、水面に垂れ下がる桜のトンネルが絶景です。特に3月29日（日）には、川越の春の風物詩「小江戸川越春の舟遊」も実施され（前売券制）、桜と舟が織りなす絵画のようなコントラストを楽しめます。



中院（ちゅういん）：一番街から徒歩約15分

滝のように降り注ぐ見事な「しだれ桜」が有名。ソメイヨシノより一足早く見頃を迎え、歴史ある伽藍（がらん）に映える優美な姿は必見です。賑やかな一番街とは対照的な、静寂の中で春の情景に浸れる大人のお花見スポットです。（夜にはライトアップも実施予定）

見慣れた店員も江戸人に早変わり

今年で8回目を迎える「江戸の日」。一番街の商人たちがかつら・着物をまとい江戸時代の姿に扮し、当時の活気あるおもてなしをたいかんできる、年に一度の特別な一日です。

江戸弁でおもてなし

一番街にお店を構える実際の商人たち

「いらっしゃい！」「あいよー！」と威勢の良い江戸弁が響き渡り、一歩足を踏み入れればそこは活気ある江戸の町。旅のひとときを彩ります。

歩行者天国で江戸文化を体感。時代劇・わらべ唄・火縄銃演武も

お客：「お姉さん、この団子を一つおくれ」 商人：「いらっしゃい！あいよー、団子一本ね。ちょっと待っておくんなさいな！」

さらに、普段は車が通る一番街が歩行者天国となり、時代劇、わらべ唄、和楽器演奏、結髪実演など江戸文化を体験できます。さらに今年の川越春まつりのオープニングイベントとして、迫力満点の「川越藩火縄銃鉄砲隊演武」や「梯子乗り」に加え、小田原から「風魔忍者」も川越にやってきます。



▼小江戸川越ウェブのページにタイムテーブルなど詳細が掲載されています。

https://koedo.or.jp/feature/harumatsuri2026/

散策の疲れに。3月17日から「春のご褒美スイーツ」が足湯喫茶TSUBAKIYAに登場

一番街の「椿の蔵」の裏庭に佇む「足湯喫茶TSUBAKIYA」では、春限定メニューが登場。お花見で歩き疲れた足を、温かい足湯で解きほぐしながら、桜の余韻を味わう至福のひとときをお過ごしいただけます。

【足湯喫茶TSUBAKIYA】2026春限定メニュー

提供期間：3月17日（火）～

◎生わらび餅ラテ いちごみるく（芋けんぴ付き）

わらび餅専門店GINZA芭蕉堂とのコラボメニュー「生わらび餅ラテ」に、春限定のいちごみるく味が登場。甘酸っぱい苺の風味とまろやかなミルクが重なり、やさしい甘さのラテに仕上げています。とろりとやわらかな生わらび餅の食感とともに、デザートのような一杯をお楽しみください。

※わらび餅ラテは、テイクアウト（持ち帰り）ご注文いただけます。

◎食べ比べ春色わらび餅（さくら味）（選べるドリンク付き）

当店一番人気の食べ比べセットが、この時期だけの「さくら味」を添えて登場。河越抹茶、きな粉に黒蜜を合わせて、彩り豊かな三種の味わいをご堪能ください。

◎焼き団子（桜餡）（選べるドリンク付き）

焼き団子には、この季節だけの桜餡が仲間入り。やさしい甘さの通常餡、香ばしいきな粉と黒蜜とともに、味の違いをお楽しみいただけます。

選べるドリンク

以下の中から選択できます。

・河越抹茶・川越焙煎珈琲・河越ほうじ茶・小江戸紅茶

【ご注文方法とシステム】

すべてのセットメニュー（スイーツ・茶／珈琲・ビール）には、「足湯入浴料」と「オリジナル手拭い」が含まれております。お花見散策の合間に、ぜひ手ぶらでお気軽にお立ち寄りください。

椿の蔵（つばきのくら）施設概要

2026春メニューをみる :https://bit.ly/3PoUNnI

蔵造りの町並みに佇む、川越散策の拠点となる和の複合施設です。



◎所在地 埼玉県川越市幸町3-2（一番街）◎Googleマップ(https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%80%AD%E7%89%A9%E3%82%84%E3%82%AB%E3%83%A4+%E5%B7%9D%E8%B6%8A%E5%BA%97/@35.9224338,139.4824443,1847m/data=!3m3!1e3!4b1!5s0x6018da612fc9154b:0x1ed0a9f6af094d2c!4m6!3m5!1s0x6018da6150130001:0x40026a9035e18c26!8m2!3d35.9224338!4d139.4824443!16s%2Fg%2F11b6_prsy7?entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MTAyNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D)

◎営業時間 10:00～18:00／土日祝10:00～19:00、＜足湯喫茶椿や＞平日 11:00～17:30(L.O.17:00) ／土日祝 10:00～18:30(L.O.18:00)

◎1階 倭物やカヤ（わものやかや）

『＋NIPPON DNA』をコンセプトに、日本の逞しい息づかいを進化継承する和雑貨ブランド。川越・椿の蔵店では、オリジナル商品を中心にお土産も充実。＠wamonoya_kaya(https://www.instagram.com/wamonoya_kaya/)

◎2階 モダンレンタル和装 晴衣（はれころも）

桜に映える着物レンタルで、散策をよりドラマチックに。＠harekoromo_kimonorental(https://www.instagram.com/harekoromo_kimonorental/)

◎2階 Decoだるま工房

子どもから大人まで楽しめる、世界に一つだけのだるまを作れる絵付け体験ワークショップ。

椿の蔵 WEBサイトをみる :https://bit.ly/4uxJCZX

◎交通

■西武新宿線「本川越駅」を利用の方、東武バス5分、「一番街」にて下車、または徒歩16分。

■東武東上線・JR「川越駅」を利用の方、東武バス7分、「一番街」にて下車すぐ。

※尚、江戸の日は、蔵の街通りが所定の時間「車両通行止め」となります。

会社概要

◎株式会社アミナコレクション

1976年創業。2026年に創業50周年を迎えるアミナコレクションは、「フォークロアの再創造」を理念に、世界各地の文化や思想を現代の暮らしへ提案してきました。エスニックブランド「チャイハネ」をはじめ、「Kahiko」「倭物やカヤ」「岩座」「欧州航路」「Maunaloa」など多彩なブランドを展開。衣料や雑貨の企画・販売、卸売事業を通じて、世界の多様な文化の魅力を日常へ届けています。近年はカフェ事業や宿泊・サウナ事業など、文化を“体験”として広げる取り組みも展開。千葉での「SATOYAMA TERRACE」や、呼子での地域再生プロジェクトなど、地域と連動した新たな挑戦も進めています。文化を“消費する”のではなく、その背景にある人や土地と向き合いながら、これからも多様な価値を未来へつないでいきます。

コーポレートサイトをみる :https://www.amina-co.jp/