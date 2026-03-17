GALA『健康優良法人2026（中小規模法人部門）』認定。

株式会社ガーラ湯沢

当社は、これまでのスノーリゾートから通年型リゾートへの転換という新しい挑戦を始めています。地域に根ざし、豊かある自然・文化・人の力を活かして、お客さまに非日常の体験を届けることを使命とした事業を行っております。そのためには、社員が健康であることが大切という考えのもと、健康経営を経営重要方針の一つに位置付け、さまざまな施策を行ってまいりました。今回の認定は、当社の日頃からの従業員の健康維持・増進に向けた取り組みが評価されたものであり、引き続き社員の健康を維持管理できる企業として様々な施策に取り組んでまいります。

■ 主な取り組み内容

定期的な健康イベントの実施

ウォーキングイベント、社内運動会、などメンタルヘルス支援

ストレスチェックの実施生活習慣サポート

ベジチェック（野菜の摂取量測定会）、血管年齢測定会の実施JR東日本グループ

健康経営推進者向け「健康経営」体験＆実践プログラムをガーラ湯沢で開催

■ 今後の展開

社内運動会の様子健康経営体験＆実践プログラムの様子

当社は今後も従業員一人ひとりが心身ともに健康で働ける環境づくりを進めることで、企業として持続的な成長を目指すとともに、地域社会の健康づくりにも貢献できるようJR東日本グループとともにこれからも

活動を拡大してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ガーラ湯沢

所在地：新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039番地2

代表者：代表取締役社長 鴇澤良次

事業内容：索道業 他公式サイト：https://gala.co.jp/winter/