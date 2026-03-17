【THK株式会社】「動剛性測定・DYNAS」の正式受注を開始

THK株式会社

ＴＨＫ株式会社（東京都港区 代表取締役社長：寺町 崇史、以下、ＴＨＫ）は、「動剛性測定・DYNAS（ダイナス）」の正式受注を開始いたします。

「動剛性測定・DYNAS」は、設計で重要な3つの剛性である「静剛性」「動剛性」「熱剛性」のうち、動的力に対する変形のしにくさを表す「動剛性」を測定・解析し、装置の振動特性を可視化・明らかにするサービスです。これまで経験や感覚に頼っていた、装置の“揺れやすさ”を定量的に評価し、揺れの要因を構造単位で把握することで、設計改善の方向性を具体的に導きます。

装置開発においては、要求仕様を満足できない、どのように設計変更をすればよいか分からないといった開発者が直面する課題に加え、製品の形状不良や加工面品位・品質不良、スループットが上がらないといった技術課題などがあります。ＴＨＫではこのような課題に対し、これまでさまざまな産業や装置に直動製品を提供することで培ってきた経験をもとに動剛性の測定・解析をおこない、装置の振動特性を可視化・明らかにすることで、装置開発における課題の解消、新しいノウハウの獲得に貢献します。

測定結果は専用のビュアーソフトでご提供し、任意の固有振動に対応した装置の変形挙動およびコンプライアンス分布をご覧いただけます。工作機械、半導体製造装置、製造ライン設備、産業用ロボットなどさまざまな装置を対象としており、お客様のご要望に寄り添った測定・解析をおこないます。

ＴＨＫはこれからも、お客様の装置開発における課題解決に貢献できるよう、さまざまなサービスの開発・提供をおこなってまいります。

ニュースリリースはこちら :https://www.thk.com/jp/ja/news/products/article-17032026-1.htmlプレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d69594-64-d0245ffc249800efa6c031516d76ec18.pdf

特長

・装置全体を評価

部分的な評価では見ることができない装置全体の振動の相関を確認することが可能です。

・振動のトラブルを早期解決

問題発生時の周波数を評価し、装置全体の評価と照らし合わせることで影響部位を特定します。

・データ蓄積・データベース化

測定データを蓄積することで、将来の設計に活用できる技術データの構築につながるため、技術課題の解決や技術力の強化にも貢献します。

【THK株式会社について】

THKは1971年の創立以来、創造開発型企業としてさまざまな製品開発に注力してきました。翌年の72年には世界に先駆けて機械の直線運動部の“ころがり化”を実現した「LMガイド（Linear Motion Guide：直線運動案内）」を製品化。工作機械などのメカトロニクス機器の性能を飛躍的に向上させました。近年では鉄道車両、医療用機器、高層ビルや住宅、アミューズメント機器などにも使用され、さまざまな革新を世界中にもたらしています。

https://www.thk.com/