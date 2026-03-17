TOHOピクス株式会社　ENEOS図景町SSに「ニコニコレンタカー郡山図景店」をオープン

TOHOピクス株式会社店舗外観

TOHOピクス株式会社（本社：福島県郡山市、代表：馬場栄一郎）は、2026年3月10日よりENEOS図景町SSで「ニコニコレンタカー郡山図景店」をオープンいたしました。

同店舗は、郡山駅から約1.8kmと市内中心部からのアクセスに優れ、近隣にはバス停もあり公共交通機関での来店も可能な立地です。

お手頃価格で利用しやすいレンタカーサービス（最低料金2,420円～）

ニコニコレンタカー郡山図景店では、12時間乗り放題2,420円からご利用いただけます。ENEOSサービスステーション併設店舗ならではの徹底した点検と清掃で、お客様の快適なドライブをお約束します。ガソリンスタンドでの貸し渡しですので、返却時の給油もスムーズです！

バラエティー豊かな車両をラインナップ

料金表

車両は高年式を中心に取り揃えています。

◆軽自動車：ホンダN-BOX

◆コンパクトカー：スズキソリオハイブリッド、日産ノート

◆ミニバン：トヨタアルファード、日産セレナ

◆バン：トヨタハイエース、日産キャラバン

ご予約は、公式アプリ「ニコパス」がおすすめ

「ニコパス」は5つのメリットがあります。

１.出発手続きがカンタンに！ アプリなら事前登録により最短3分で出発手続きが可能です

２.最安値でご利用できます！ 例)コンパクトカー12時間 一般価格3,740円→2,525円(約32％OFF)

３.Push通知で大切な情報をお知らせ！ お客様のご予約に合わせたご利用案内をお知らせします

４.空き状況の確認がカンタンに！ ご希望エリアの複数店舗の空車をまとめて検索できます

５.PayPayが使えます！ ご予約時に決済方法でお選びください

会社概要

＼店舗HPはこちら／ :https://www.2525r.com/fukushima/koriyama/store-01530-002.html?utm_source=google&utm_medium=maps

社名：TOHOピクス株式会社

本社所在地：福島県郡山市本町1丁目4番１４号

代表取締役：馬場 栄一郎

事業内容：不動産賃貸業、燃料油販売業、米穀類・飼料の加工販売等

設立：1953年（昭和28年）4月

HP：https://tohopics.co.jp