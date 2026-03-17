TOHOピクス株式会社　ENEOS図景町SSに「ニコニコレンタカー郡山図景店」をオープン

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TOHOピクス株式会社

店舗外観

　TOHOピクス株式会社（本社：福島県郡山市、代表：馬場栄一郎）は、2026年3月10日よりENEOS図景町SSで「ニコニコレンタカー郡山図景店」をオープンいたしました。


　同店舗は、郡山駅から約1.8kmと市内中心部からのアクセスに優れ、近隣にはバス停もあり公共交通機関での来店も可能な立地です。


お手頃価格で利用しやすいレンタカーサービス（最低料金2,420円～）

　ニコニコレンタカー郡山図景店では、12時間乗り放題2,420円からご利用いただけます。ENEOSサービスステーション併設店舗ならではの徹底した点検と清掃で、お客様の快適なドライブをお約束します。ガソリンスタンドでの貸し渡しですので、返却時の給油もスムーズです！



料金表

バラエティー豊かな車両をラインナップ

　車両は高年式を中心に取り揃えています。


　◆軽自動車：ホンダN-BOX


　◆コンパクトカー：スズキソリオハイブリッド、日産ノート


　◆ミニバン：トヨタアルファード、日産セレナ


　◆バン：トヨタハイエース、日産キャラバン


ご予約は、公式アプリ「ニコパス」がおすすめ

「ニコパス」は5つのメリットがあります。


１.出発手続きがカンタンに！　アプリなら事前登録により最短3分で出発手続きが可能です


２.最安値でご利用できます！　例)コンパクトカー12時間　一般価格3,740円→2,525円(約32％OFF)


３.Push通知で大切な情報をお知らせ！　お客様のご予約に合わせたご利用案内をお知らせします


４.空き状況の確認がカンタンに！　ご希望エリアの複数店舗の空車をまとめて検索できます


５.PayPayが使えます！　ご予約時に決済方法でお選びください


＼店舗HPはこちら／ :
https://www.2525r.com/fukushima/koriyama/store-01530-002.html?utm_source=google&utm_medium=maps

会社概要

社名：TOHOピクス株式会社


本社所在地：福島県郡山市本町1丁目4番１４号


代表取締役：馬場　栄一郎


事業内容：不動産賃貸業、燃料油販売業、米穀類・飼料の加工販売等


設立：1953年（昭和28年）4月


HP：https://tohopics.co.jp