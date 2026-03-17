【日本動物高度医療センター】連結子会社の商号変更に関するお知らせ

株式会社日本動物高度医療センター

当社は、2026年3月17日開催の取締役会において、2026年10月1日付にて連結子会社であるテルコム株式会社の商号変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。

商号変更の理由

テルコム株式会社は、ペット用酸素吸入装置の提供で国内において極めて高い市場シェアを有しており、これまで愛玩動物の在宅ケアを支えてまいりました。今般、グループ内でのテック企業としての同社の位置づけを明確にし、グループシナジーの最大化を図るため、商号変更を行うものです。

（1）ブランド統合による信頼性向上と位置づけの明確化

当社の略称である「JARMeC（ジャーメック）」のブランド名を冠することで、同社が当社グループのテック部門を担う位置づけを明確にし、提供するサービスの安全性を訴求するとともに、一次診療施設様および飼い主様からの信頼向上を図ってまいります。

（2）圧倒的な一次診療施設様ネットワークを活かしたグループシナジーの創出

日本の愛玩動物の一次診療施設は全国で約13,000施設に上ります。そのうち、当社グループへご紹介実績のある施設は約7,400施設（全体の約57％）に達しております。

（内訳：キャミック約2,640施設、 JARMeC約4,800施設、テルコム約6,000施設）

新社名のもと、この強固なネットワークを最大限に活かし、一次診療施設様との連携とサービス提供を一層強化してまいります。

（3）ペットテック・IoT活用による次世代動物医療ネットワークの構築

IoTやペットテックを積極的に活用し、在宅ケアの充実やバイタルデータの自動収集・モニタリングなどへサービス領域を拡大する予定です。

現在、グループ統合での基幹システム・データ基盤を構築中であり、デジタル技術を活用した次世代動物医療ネットワークの構築とデータ活用を通じて、事業成長ならびに動物医療の進歩への貢献を目指してまいります。

（4）新製品ラインナップ拡充に伴う商号変更時期の合致

2026年10月1日の商号変更に合わせ、製品ラインナップを拡充する準備を進めております。性能をさらに向上した新機種の投入、及び動物病院向けの販売用機器に限定していた動物用医療機器の認可を「飼い主様向けレンタル製品」へと拡大する予定です（現在申請中）。

また、IoT機能を強化した新機種やICU、新たなサービス展開も検討しており、これらの事業拡大を新しい商号のもとで力強く推進してまいります。

新商号のロゴマーク

JARMeC CareTechロゴ

新ロゴマークは、最新のテクノロジーを駆使したサービスを展開しつつも、これまでと変わらず動物たちを温かく見守り、ケアをしていくというコンセプトを体現しております。

グループ事業相関図

グループ事業相関図

【配信元について】

株式会社日本動物高度医療センター（JARMeC／ジャーメック）

所在地：神奈川県川崎市高津区久地2-5-8

代表取締役社長：平尾 秀博

URL：https://www.jarmec.jp/