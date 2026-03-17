イスラム神権国家を裏からコントロールする謎の軍隊の歴史と知られざる実力とは？『イラン革命防衛隊』ニューズウィーク日本版3/24号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/3/24号（3/17発売）

【編集長から】

米・イスラエル軍による攻撃が続く中、イランが始めたホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油価格が急騰し始めました。戦争の出口は見えず、トランプ米大統領が求める「降伏」にイランが応じる気配はまったくありません。その強硬なイランを影から支え、事実上支配するのが革命防衛隊です。19万人の兵力を有し、イラン経済の10~30%を支配する「国家内国家」が健在な限り、イランが妥協することはなさそうです。革命防衛隊はなぜ生まれ、どのようにその強さを維持しているのか。元CIA工作員で本誌コラムニストのグレン・カールが、この謎に包まれた軍事組織を詳しく分析しました。（長岡）

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【Special Report】 イラン革命防衛隊

イスラム神権国家を裏からコントロールする

謎の軍隊の歴史と知られざる実力

中東｜イランを裏から支配する革命防衛隊の正体

最高指導者｜モジタバ体制がもたらす絶望

歴史｜イラク戦争の失敗から学べ

軍事｜まずサイバー軍が防空網をたたく

経済｜「石油ショック」の勝者は中国

ニューズウィーク日本版 2026/3/24号 特集

負傷兵が語る戦争のリアル

ウクライナ戦争｜身体に大きな傷を負った彼らがそれでも失わない「人間らしさ」

【Periscope】

CHINA｜トランプ訪中で両国が話し合うべき課題

UNITED STATES｜イラン「カリフォルニア攻撃」の真偽は

CHINA｜オーストラリア軍を挑発する中国の思惑

UNITED STATES｜プライベート融資は第2のサブプライム？

【Commentary】

視点｜「アルマゲドン」を生き延びる方法──河東哲夫

台湾｜トランプの手法を習近平が真似る日──ブラマ・チェラニ

EU｜「第2のオルバン」を許すな──アダム・ベンツェ・バラージュ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

幻の不戦公約に支持者もあきれ顔──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

イタリアが輸出を伸ばせた訳──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

ランチの代金を友人が払わせません

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

排ガス規制が「隠れた補助金」に

【World Affairs】

アジア｜元ラッパーがネパールを変える

【Features】

テック｜中国の最先端AIがアメリカを追い越す日

軍事｜自律型AI兵器が人を殺す日

【Life/Style】

Movies｜ガザ戦争とイスラエルと家族の分断と

Movies｜今を生きる『タクシードライバー』

Royals｜ロイヤル兄弟が断絶した本当の理由

Family｜先進国が出生数の減少を嘆く必要はない？

Health｜中年期の健康維持が10年後の認知症を防ぐ

Beauty｜「シワ防止にコラーゲン」の不都合な真実

Science｜笑いが止まらない脳のメカニズム

Sports｜ボイコットでW杯の開催危うし？

Actor｜僕はブロードウェイで大人になった

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/3/24号『イラン革命防衛隊』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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