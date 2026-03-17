【グローバル・マネー・ウィーク 2026】金融教育フォーラム ～FESコンテストとともに育む、世代を超えた共創の場～ を開催

一般社団法人日本金融教育支援機構

一般社団法人日本金融教育支援機構（所在地：東京都千代田区 共同代表理事：平井梨沙、阿部奈々 以下「当機構」）は、OECDが主催する国際的な金融教育啓発活動「グローバル・マネー・ウィーク2026」に賛同し、2026年3月27日から3月28日にかけて、2日間の連動企画を実施します。

3月28日にはメインイベントとなる金融教育フォーラムを開催します。前夜祭となる3月27日には東京証券取引所での体験プログラムを実施し、「体験から発信、そして共創へ」と広がる2日間の取り組みを展開します。

■ 3月28日 金融教育フォーラム ～FESコンテストとともに育む、世代を超えた共創の場～

Global Money Week 2026連動企画「金融教育フォーラム ～FESコンテストとともに育む、世代を超えた共創の場～」（2026年3月28日／Tokyo Innovation Base SQUARE-1）

金融教育が学校現場で本格化する中、本フォーラムでは、学校、企業、学生など、多様な立場で取り組まれてきた実践を持ち寄り、金融教育を社会全体で育てていくあり方を共有します。

FESコンテスト受賞者アルムナイ、教員アンバサダー、企業パートナーなどが一堂に会し、世代や立場を超えた対話を通じて、金融教育の持続的な連携のあり方と今後の展開を探ります。

【開催概要】

日時：2026年3月28日（土）13:00～16:00

会場：Tokyo Innovation Base SHARE-1（東京都千代田区丸の内3-8-3）

対象：当機構関係者（認定講師、大学生、教員、生徒・保護者、企業等）

参加予定：約70名

全体司会：

仲木威雄（日本金融教育支援機構理事 株式会社D＆I 執行役員事業本部長）

小串香乃（FESコンテスト大学生運営委員 法政大学2年生）

▼公式ページ：中高大学生の参加申し込みはこちら(https://faincation.com/news/15517)

【プログラム】

第1部｜金融教育の実践報告会

～産学連携による金融教育の広がり～

13時～13時45分

全国で金融教育に取り組む担い手による実践報告です。

教員アンバサダーとの共創授業をはじめ、パートナー企業および法人会員が参画した金融教育の取り組みについて、それぞれの立場から実践事例を共有します。

「積水ハウスマッチングプログラム」（積水ハウス株式会社従業員と会社の共同寄付制度）に採択された兵庫県でのワークショップについても報告します。

学校現場と企業・団体が連携する中で見えてきた工夫や課題、連携によって生まれた学びや変化を共有し、金融教育を継続的に広げていくためのヒントを探ります。

登壇予定者（五十音順 敬称略）

秋葉裕幸（認定講師 上野学園中学校高等学校 教諭）

指宿和也（教員アンバサダー 吹田市立吹田第一小学校 教諭）

加藤瑠人（FESコンテスト大学生運営委員 東京都立大学3年生）

豊崎竜也（フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅プロジェクト マーケティングマネージャー）

中園和博（認定講師 株式会社Community-Based 代表取締役）

水野雄人（教員アンバサダー 東京都立東久留米総合高等学校 教諭）

第2部｜FESコンテスト受賞者アルムナイ トークセッション

14時～14時45分

コンテスト参加をきっかけに金融への関心を高め、その後も学びを深めてきた受賞者たちが、大学1年生となった現在、自身の経験を振り返りながら語ります。

さらに今後は、参加者としてだけでなく、次世代の運営や企画に関わる立場として、FESコンテストをどのように盛り上げ、金融教育を広げていくことができるのかについて意見を交わします。

過去の経験が次の挑戦へとつながっていく「学びの循環」を可視化し、金融教育を自分ごととして捉え、行動へとつなげていく機会とします。

登壇予定者（五十音順 敬称略）

草場美海（第2回優秀賞・ひふみ賞・千葉県地区大会知事賞受賞 渋谷教育学園幕張高等学校 卒業生）

小松美羽（第1回優秀賞受賞 群馬県立中央中等教育学校 卒業生）

田上悠二郎（第1回優秀賞受賞 日本体育大学柏高等学校 卒業生）

廣瀬稜（第3回審査員特別賞・兵庫県地区大会最優秀賞受賞 同志社香里中学校・高等学校 卒業生）

古澤梨子（第2回優秀賞・ひふみ賞・千葉県地区大会知事賞受賞 昭和学院秀英高等学校 卒業生）

第3部｜次年度 教員アンバサダーの紹介

～現場から金融教育を広げるためのハブとして～

15時～15時15分

次年度、全国で金融教育の推進に意欲をもって取り組む教員アンバサダーを紹介します。

教員アンバサダーは、学校現場のニーズや課題を起点に、認定講師やパートナー企業と連携しながら金融教育を実装・展開していく重要な存在です。

本セッションでは、それぞれの想いや活動の方向性を共有し、今後の連携や共創につながるきっかけを創出します。

フォーラムを通して目指すこと

当機構は、本フォーラムを「金融教育を通じた人材育成と意識醸成の機会」と位置づけています。

個人の学び、産学連携による実践、そして学校現場を起点とした実装へ。

世代や立場を超えて学び合い、支え合うことで、金融教育の事業創出やエコシステム形成につながる関係性を育むことを目指します。

■ 3月27日 東京証券取引所見学・株式投資体験

3月28日の金融教育フォーラムに先立ち開催される「東証Arrows案内見学ツアー×株式投資体験」（2026年3月27日／東京証券取引所）

東京証券取引所の市場見学と模擬株式投資体験を実施します。

証券市場の仕組みを学び、金融と社会のつながりを体感する機会を提供します。

日時：2026年3月27日（金）14:00～15:30

会場：東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2-1）

昨年の株式投資体験の様子昨年の東京証券取引所見学の集合写真

▼公式ページ：中高大学生の参加申し込みはこちら(https://faincation.com/news/15517)

一般社団法人 日本金融教育支援機構

共同代表理事：平井 梨沙・阿部 奈々

東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室

電話：03-6674-1435

設立：2022年12月28日

公式サイト：https://faincation.com/

メール：info@faincation.com