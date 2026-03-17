商業施設「μPLAT（ミュープラット）豊田市」を2026年夏に開業します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、豊田線・三河線 豊田市駅高架下にて開発中の商業施設「μPLAT（ミュープラット）豊田市」を2026年夏に開業します。

μPLATシリーズは、駅のプラットフォームから「ぷらっと」気軽に立ち寄れる場所という意味が込められており、駅に隣接する商業施設として当社沿線にて展開し、本物件で７施設目となります。

豊田市駅は、当社沿線における西三河地区のターミナル駅の一つとして、多くのお客さまにご利用いただいています。駅周辺エリアは洗練された商業施設や公共施設が集積する中心市街地でありながら住宅も混在しており、都市の利便性と豊かな暮らしが共存するエリアです。本施設は、当社および豊田市が推進する駅周辺の整備事業に合わせて開発を進めております。駅利用者と周辺居住者をターゲットとして、日々の暮らしを豊かにし、まちの賑わいに寄与することを目指します。

詳細は、下記のとおりです。

１．施設概要

名称：μPLAT豊田市

開業日：2026年夏

所在地：愛知県豊田市若宮町一丁目３５番他

延床面積：約1,391平方メートル

用途：物販店舗、飲食店舗、サービス店舗

店舗：７店舗

※上記内容は現時点での計画であり、 今後変更の可能性があります

２．施設コンセプト

自動車産業の街である豊田にふさわしく、移動や躍動を象徴する英単語「Ride」をキーワードとして採用しました。そしてあなたの日常に楽しさを添えるという意味を込めた「your Fun」と組み合わせることで、この街の特性を生かしながら皆さまに“わくわく”を届けられるような施設を目指します。

また、「こころ乗せるエキナカライフ」というサブフレーズには、駅を利用するすべての方が「今日も一日がんばろう」と前向きな気持ちでエキナカライフを送っていただきたいという願いを込めています。

３．店舗・入居テナント情報

普段から豊田市駅をご利用されるお客さまや地域の皆さまに安心して日常的にご利用いただけるような物販店・飲食店の構成とします。

４．その他

開業日および他テナント情報など、追加情報は詳細が決定次第、別途お知らせします。