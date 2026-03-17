日本の手仕事の器を紹介するPottery Japanの特別ポップアップ

株式会社ジー.エヌ.エフ.コーポレイション

【POP UP】 Pottery Japan

六本木蔦屋書店１階 2026年3月20日（金）- 4月7日（火）

六本木蔦屋書店1階にて、日本の器の魅力を紹介する「Japanese Pottery Pop-up」を開催いたします。

Pottery Japanでは、長らくあたためてきた唐津焼の陶芸家・中里隆氏と太亀氏、親子の作品を約20年ぶりに公開いたします。近年ではなかなか目にすることができなくなった作品を、この機会に直接ご覧いただけます。

今回のポップアップでは、料亭や旅館でも愛用される作家作品から、日常の食卓で気軽に使える器まで幅広く取り揃えました。中でも「隆太窯」の作品は、中里隆氏・太亀氏と同じ窯でお弟子さんたちが作陶しているもので、唐津の美しい土味や風合いを感じながらも比較的手に取りやすいお値段となっています。今回は在庫限りのご紹介となります。

お気に入りの一枚に出会える大変貴重な機会となるかもしれません。

日本の手仕事の魅力を、ぜひ店頭でゆっくりとお楽しみください。

【開催概要】

期間：3/20（金）-4/7（火）

営業時間: 9:00～23:00

開催場所：六本木 蔦屋書店 1階 東京都港区六本木6-11-1 （六本木ヒルズけやき坂）

【Pottery Japan（ポッタリージャパン）】

Pottery Japanは、1992年に兵庫県西宮市のホテルヒューイット1階にてギャラリーとしてスタートし、地元の方々に支えられながら、日本の陶芸家による器や工芸品を紹介してきました。

日本の器には、使うほどに愛着が深まる魅力があります。そんな日本の器文化を大切にしたいという思いのもと、Pottery Japanでは、日常の食卓を豊かにする器から、料理を引き立てる一点ものの作品まで、日本の作り手の美意識が感じられる品々を厳選して取り扱っております。

現在はオンラインギャラリーとしても展開し、日本の美しい手仕事を国内外へ紹介しています。これからも日本の器文化の魅力を世界へ届けていきたいと考えています。

【陶芸家・中里隆プロフィール】

1937年 唐津焼十二代中里太郎右衛門（無庵）の五男として佐賀県唐津市に生まれる 京都市立工芸指導所、京都清水坂・松風栄一、佐賀県立窯業試験所にて研鑽を積む 1971年 小山国士夫の推薦により種子島に渡り築窯、種子島焼を始める 1974年 唐津に戻り隆太窯を開窯 日本橋三越、日本橋高島屋などにて個展開催 国内外で精力的に作陶活動を続ける 2025年 日本陶磁協会賞金賞受賞

【主催企業名】

（株）ジー.エヌ. エフ.コーポレイション

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