千葉県初！ふるさと映画「八千代物語」が誕生。4月3日開催・舞台挨拶付き上映イベントのC-VALUE限定前売チケットを販売中

株式会社ふるさと物語

千葉県初！ふるさと映画「八千代物語」が誕生。

三洋商事株式会社（本社：東京都江戸川区東葛西3丁目17番41号、代表取締役：河原林令典）は、千葉県八千代市を舞台にした千葉県初のふるさと映画「八千代物語」の誕生を記念し、2026年4月3日（金）に勝田台文化センターホールにて、舞台挨拶付き上映イベントを開催します。あわせて、C-VALUEクラウドファンディングにて、本イベントの限定前売チケットを販売中です。

千葉県初のふるさと映画「八千代物語」が誕生

「八千代物語」は、地域活性化をテーマに全国各地の物産や観光地など、地域の魅力を交えながら描く“ふるさと映画”シリーズの一作として制作された作品です。千葉県を舞台にした初の作品として、八千代市ならではの魅力を物語の中に映し出しています。

「八千代物語」は、“梨の香りがつなぐ、家族と街の物語。”をテーマに描いた作品

作品には、梨や八千代カレー、道の駅やちよなど、八千代市ならではの地域資源が登場します。単なる地域紹介にとどまらず、街の空気や風景、人のつながりまでも物語の一部として描いていることが本作の特長です。

主演の妹・葵役を務めるのは、OCHA NORMAの窪田七海さん。姉・結衣役は内山優花さん、そして姉妹を見守る母親役として、八千代市出身の岩崎ひろみさんが出演します。

「梨の街。想いが実を結ぶ――」家族と街をつなぐ物語

千葉県八千代市で育った姉妹・結衣と葵。

家族の離婚をきっかけに、同じ街に暮らしながらも、心の距離はいつしか離れていきました。

商工会で働く妹、市役所で働く姉。

それぞれの立場で日々を過ごす二人が出会うのは、八千代に移住し、パン屋を開こうとする一人の女性です。

梨園の記憶、交わらなかった想い、そして街が持つ温度。

八千代の風景の中で、少しずつ彼女たちを結び直していくものとは何か。

「梨の街。想いが実を結ぶ――」

本作は、家族の再生と地域のぬくもりをやさしく描く、あたたかな成長物語です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M-gJVhHA1mk ]

地元・八千代市で「八千代物語」上映イベントを開催

今回の上映イベントは、八千代市を舞台にした映画を、実際に八千代市で上映する特別企画です。

地域に根ざした企業として三洋商事は、この映画を通じて八千代市の魅力を未来へつなぎ、地域の誇りや愛着を共有する機会をつくりたいと考えています。

上映当日は、映画本編に加え、主演の窪田七海さん、監督の大橋孝史さんによる舞台挨拶を予定しています。地元の皆さまはもちろん、作品を通じて八千代市に興味を持った方にもご来場いただきたいイベントです。

舞台挨拶付き上映イベントのC-VALUE限定前売チケットを販売中

C-VALUEクラウドファンディングでは、舞台挨拶付き上映イベントの限定前売チケットを販売中です。

C-VALUE限定前売チケットは3,000円（税込）で、以下の内容が含まれます。

映画「八千代物語」上映

主演・窪田七海さん、監督・大橋孝史さんによる舞台挨拶

映画コラボ商品「八千代物語カレー」プレゼント

梨ピューレを使用したフルーティーな甘みとコクが溶け込んだ味わいの「八千代物語カレー」

「八千代物語カレー」は、三洋商事株式会社と石井食品株式会社が共同開発した限定商品です。映画の舞台である八千代市の魅力を、上映後も楽しんでいただける特典として用意しました。

なお、チケットの郵送はなく、C-VALUEでの支援完了メールが入場チケットとなります。当日は受付にて、ご支援者さまのお名前と支援完了メール画面をご提示ください。全席自由席となります。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名

千葉県初！ふるさと映画「八千代物語」舞台挨拶付き上映イベントのC-VALUE限定前売チケットを販売！

販売価格：3,000円（税込）

内容：映画上映＋舞台挨拶＋八千代物語カレー付き

プロジェクトURL：

https://www.c-value.jp/projects/sanyo-syoji001

上映イベント開催概要

映画「八千代物語」舞台挨拶付き上映イベント

開催日：2026年4月3日（金）

開場：19:00

開演：19:30

終了予定：20:40

会場：勝田台文化センターホール

所在地：千葉県八千代市勝田台2丁目5-1

内容：映画上映（約40分）＋舞台挨拶（約30分）

登壇予定：窪田七海さん、大橋孝史監督

座席：全席自由席

映画「八千代物語」【出演者】

窪田七海（OCHA NORMA）

内山優花(君と見るそら)

岩崎ひろみ

高桑凜羽、井上香、浜口朋奈、本間愛那、大橋節子、川村正三、大澤佑輝、齊藤圭佑、河原林令典、大迫祐介、石田公希、服部友則

【スタッフ等】

エグゼクティブプロデューサー：岡田充弘、企画・プロデュース：河原林令典、宮成秀治、大橋孝史、プロデューサー ：大迫祐介、石田公希、金子誠二郎、撮影：籔中博章、メイキング撮影：永沢たかし、槌谷圭一、宣伝 ：白石 唯久美、助監督：近藤優輝、編集：寺島明智、ヘアメイク：大嶋美憂、制作：チンチア、 篠田ことね

ロケ地協力：八千代商工会議所、八千代市役所、L.Y.O.N SUDA ちらすと、やまざき園、TRC 八千代中央図書館、飯綱神社、道の駅やちよ、レストランWAIKIKI、制作協力：株式会社ABC、株式会社Joker 、宣伝協力：ふるさと映画祭、ふるさとTV、ふるさと市場、AkibaScreening2025、Akiba.TV、オーディション TV 、協力：八千代市

制作プロダクション：モバコン株式会社 、製作：三洋商事株式会社

監督・脚本：大橋孝史

株式会社ふるさと物語について

株式会社ふるさと物語は、日本各地の“ふるさと”を舞台とした映像作品の企画・制作を通じて、地域の魅力発信と観光振興、関係人口の創出を目指す企業です。

自治体・企業・地元の方々と連携しながら、映画・ドラマ・動画コンテンツなどさまざまな「物語」を生み出し、全国各地のファンづくりに取り組んでいます。

●社名

株式会社ふるさと物語

●所在地

〒063-0843

北海道札幌市西区八軒三条西2丁目9番12号

●代表者

代表取締役 宮成 秀治

●事業内容

映像コンテンツの企画・制作、地域プロモーション事業 ほか

●公式サイト

ふるさと映画祭 公式サイト

https://www.xn--48jvbwbxf.com/

ふるさと物語作品ギャラリー

https://windy-swan-3e2.notion.site/Movies-2981ddcea5bb80588c42e8c1e2a7962b

＜お問い合わせ先＞

株式会社ふるさと物語

担当：下田

MAIL：r.shimoda@furusato-story.jp