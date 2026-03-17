エシカルブランド「LIB」、新生活シーズン限定企画『エシカル刻印』を3月17日（火）より開始

株式会社ボーダレス・ジャパン

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡市、代表取締役CEO：田口一成）が展開するエシカルブランド「LIB（リブ）」は、新生活シーズン限定企画『エシカル刻印』を、2026年3月17日（火）より全国のLIB店舗および公式オンラインストアにて開始いたします。

本企画では、レザー小物に限定デザインの刻印を施すことで商品に特別な想いを添えるとともに、バングラデシュの子どもたちの教育や生活環境の支援に活用する「LIB FUTURE PROGRAM（子ども未来基金）」 へ充当します。

「LIB FUTURE PROGRAM」は、LIBのものづくりを支えるバングラデシュの自社工場で働く職人の子どもたちの未来を支えるために始動する新たな取り組みです。

今回の『エシカル刻印』では、“With Your Favorite - 好きと、いっしょに。”をテーマに、犬やお花、野球、ビールなど、日常の「好き」をモチーフに、イラストレーターが描き下ろした限定デザインをご用意しました。

新生活を迎える季節に、自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして選ばれるレザー小物に“小さな好き”を刻むことで、遠くの国の子どもたちの未来にもつながる。そんなやさしい循環を生み出す企画です。

企画概要

特設サイト :https://l-i-b.shop/ethical-engraving/2026spring/

サービス名

エシカル刻印

期間

2026年3月17日（火）～2026年4月30日（木）

提供場所

・全国のLIB店舗

・公式オンラインストア

価格

・エシカル刻印：1,100円（税込）

『エシカル刻印』について

LIBが大切にしているのは、”贈ることの先にある物語”。

今回の『エシカル刻印』では、レザー小物に刻む小さなデザインを通して、日常の買い物が社会につながる体験を提案します。

今回のテーマは

「With Your Favorite － 好きと、いっしょに。」

新生活を迎える人も、同じ場所で変わらず頑張る人も。

自分を少しご機嫌にしてあげたくなる季節に、

レザー小物に刻む小さな“好き”が、遠くの国で学ぶ子どもたちの未来にもつながる。

そんな想いを込めた、この春限定の刻印デザインです。

「LIB FUTURE PROGRAM（子ども未来基金）」について

『エシカル刻印』の売上の一部は、「LIB FUTURE PROGRAM（子ども未来基金）」として活用されます。

この基金では、バングラデシュの自社工場で働く職人の子どもたちを対象に、以下のような支援を行う予定です。

- 学校に通うための奨学金- 託児所環境のアップデート- 生理用ナプキンの配布や性教育



エシカル刻印は、LIBのブランドストーリーを体験として届ける取り組みでもあります。

参加アーティストについて

今回のエシカル刻印では、日常の“好き”をテーマにした6種類のイラスト刻印デザインをご用意しました。犬、猫、野球、コーヒー、乾杯、お花など、ギフトにも自分用にも選びやすいモチーフとなっています。

moeko | ひと息いれよう

コーヒーを飲むひとときは、忙しい日常の中でほっとひと息つける大切な時間だと思います。そんな穏やかな時間をイメージしてシンプルなコーヒーのイラストを描きました。刻印された革小物が、日々の暮らしの中にそっと馴染み、使うたびに小さな癒しやぬくもりを感じてもらえたら嬉しいです。春から新しい季節を迎える方も多いこの季節に、忙しい朝や疲れた午後など、コーヒーを飲む時間のように、気持ちが穏やかになる存在になりますように。

moeko | きまぐれウインク

ネコはそばにいるだけで気持ちを柔らかくしてくれる、多くの人に愛される存在だと思います。

ふと目が合ったらウインクしてくれたような、ちょっと嬉しくなる瞬間を描きました。

刻印された革小物が日常にそっと馴染み、使うたびに小さなよろこびやぬくもりを感じてもらえたら嬉しいです。

春から新しい環境を迎える方も多いこの季節に、疲れているときも、安らぐときもそっと寄り添ってくれるネコのように、

日常の中のほっとする存在になりますように。

moeko | 花とくらす

お部屋にそっとお花を飾ると、それだけで日常がふわっと華やぐように感じます。

そんな小さな彩りのある時間をイメージして、花瓶に飾られたお花のイラストを描きました。

刻印された革小物が、日々の暮らしの中にそっと馴染み、

使うたびに小さなときめきやぬくもりを感じてもらえたら嬉しいです。

春から新しい環境を迎える方も多いこの季節に、忙しい日々の中でも、お花を見るときのように気持ちが華やぐ存在になりますように。

かざまりさ | いい夜の乾杯

ご友人や同僚、先輩・後輩の皆さん達とともに、それぞれ新しい気持ちで迎える春を、明るく激励し合うイメージでお描きしました。環境の変化にワクワクする反面、ときに気持ちが落ち込むこともある春ですが、それを吹き飛ばしてしまうような元気な乾杯で新たな始まりを鼓舞できますように。

日々の辛いことやこの先の不安なことも誰かに話せば、共感してもらえたり時には笑い話になったりもして、気が晴れる--。このイラストが、そんな仲間たちとの温かい時間を思い出すきっかけになれば嬉しいです。

かざまりさ | いつもそばに

犬が好きな方、日々犬のぬくもりに癒されている方々へ向けたイラストです。

疲れて帰宅した日も、毎日しっぽを振って玄関で出迎えてくれる愛犬に元気をもらっている方はもちろん、私のように犬が大好きで飼いたいけど飼うことができない、けれど街で見かける犬にいつも元気をもらっているという方にもぜひお選びいただき、元気を与えられることを願いながら描きました。

このイラストで、大切な家族としての愛犬との時間や、犬を見たり触れ合ったりしてふと心がやわらぐ瞬間を思い出していただけたら嬉しいです。

かざまりさ | プレイボール

長く使い込まれて愛着がわいた野球道具をイメージしました。

丁寧に使い込まれた様子を表現するために、線に揺らぎを持たせて少しくたびれた感じがでるように仕上げました。各々の思い出が詰まっている野球道具。放課後友達と遊んだ時間、昔の仲間と久しぶりに再会してプレーした試合、子どもとキャッチボールした日…春はさまざまな転換のある時期ですが、イラストが目に入ることでそれぞれの野球の思い出をふと思い出し、元気になってもらえたら嬉しいです。

ご注文方法

＜オンラインストアでのご注文方法＞

1. 対象商品の中から、ご希望のものを選択

2. 「手描き刻印する」のオプションを選択（＋1,100円税込）

3. ご注文手続きのページ下方の「通信欄」に「イラスト番号」を記入

※オンラインストアでの刻印は、サイズ・位置ともに規定の仕様となります。

※イラスト番号は特設サイト(https://l-i-b.shop/ethical-engraving/2026spring/)にてご案内しています

＜店舗でのご注文方法＞

店舗では、刻印見本を展示しています。

お好きなアーティストの作品を選択し、商品に刻印いただけます。

すでにご購入いただいた商品への刻印も承ります。

前回のチャリティ企画について

昨年末、LIBでは刻印を通してNPO団体へ寄付ができるチャリティ企画『コラボ刻印』を実施しました。

2025年12月5日～2026年1月31日の期間中、多くのお客様に刻印をお選びいただき、合計1,244点の刻印から1,323,300円の寄付金が集まりました。

本寄付金は、公募により選定された以下の3つの非営利団体へ届けられます。

- NPO法人 エデュケーションエーキューブオルタナティブスクールに通う子どもたちの奨学金として活用予定- NPO法人 キドックス保護犬レスキュー費用や若者の自立支援プログラムに活用予定- NPO法人 ニャン友ねっとわーく北海道北海道の離島で増えすぎた猫のTNRM活動費用として活用予定

ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

◼︎エシカルブランド「LIB」について

LIB（リブ）は、ボーダレス・ジャパンが展開するソーシャルビジネスのひとつとして、2014年に「ビジネスレザーファクトリー」として事業を開始しました。バングラデシュに自社工場を構え、シングルマザーや障がいのある方など、さまざまな事情を抱える人たちに安定した雇用を提供しています。現在では約900名の職人が働いており、日本国内では全国に20店舗を展開しています（2025年10月時点）。2025年7月、ブランド名を「LIB」に変更。“Life Is Borderless ─ 美しく、生きる。”をコンセプトに、社会や環境に配慮したエシカルな選択肢をもっと日常に届けていくことを目指しています。LIBの本革製品は、手に取りやすい価格帯でありながら、丁寧な手仕事と豊富なカラーバリエーションが特長です。全12色のカラー展開に加え、ビジネスバッグやシューズ、財布、名刺入れなど、日々の暮らしや仕事に寄り添う多彩なアイテムを取り揃えています。

○公式サイト：http://l-i-b.shop/

○公式instagram：https://www.instagram.com/lib_life.is.borderless

○店舗一覧：https://l-i-b.shop/shop/

採用情報

LIBでは、プロダクトデザイナーおよび店舗開発、販売フェローなどさまざまなポジションの募集を行っています。詳しくは採用情報をご覧ください。

採用情報をみる :https://recruit.jobcan.jp/borderless/list/020

◼︎株式会社ボーダレス・ジャパンについて

社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2025年度の売上は105億円の見込み。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE 社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。

公式サイト：https://www.borderless-japan.com/

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F

設立 ：2007年

代表者：代表取締役CEO 田口一成

事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）