一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会

一般社団法人日本パブリックアフェアーズ協会（東京都港区、代表理事：増田𥶡也）が事務局を務めるDSMパートナーズは、2026年2月19日（木）に2025年度第6回全体会合を開催し、企業や自治体におけるDXや人事を担当する方々にご参加いただきました。

DSMパートナーズは、デジタルスキル標準を企業や自治体において活用し、そこから得られた知見やベストプラクティスを共有していく自主的なコミュニティとして2023年4月に立ち上げられました。

今次会合ではまず、経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 デジタル人材政策室 デジタル人材政策企画調整官の枝川慶彦様から「デジタルスキル標準を活用したデジタル人材育成」と題してご講演いただきました。日本のデジタル人材育成の現状を踏まえた今後のデジタルスキル標準の改訂や情報処理技術者試験の見直しの方向性、デジタル人材スキルプラットフォームによって実現を目指すこれからの学びの在り方等についてご説明いただきました。

次いで、独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） デジタル人材育成センター 特命担当部長 平山利幸様から「デジタル人材育成の現状 -DX動向2025より-」と題してご講演いただきました。情報処理推進機構が2025年6月に公表した「DX動向2025（データ集）」を参照しながら、米国・ドイツと比較した日本のDXの現状を、取り組み状況や成果状況、企業における成果指標の設定状況や予算確保状況等の観点からご紹介いただき、そのうえで今後の民間企業のさらなるDXの取り組みへの期待をお話いただきました。

会合の後半では、両講演を受けて、当協会 岩本隆理事（慶應義塾大学）から、デジタルスキル標準と国際的な標準との整合性や、日本の経営者のDXに対する取り組み姿勢等について質疑応答がなされました。その後、「経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構に対するDSMパートナーズ参加者からのご意見・ご要望」に対して枝川様・平山様からご回答をいただき、参加者との意見交換を行っていただきました。

DSMパートナーズは次回、2025年度の活動報告会を2026年3月19日（木）15時から開催します。2025年度の活動のご報告、2026年度の活動案のご説明、2025年に実施した教育コンテンツ分科会・アセスメント分科会に関するご報告を実施予定です。

DSMパートナーズは今後も、関係省庁その他のステークホルダーと連携しながら、企業や自治体の皆様とデジタルスキル標準の活用やデジタル人材の確保・育成に関する課題及びその解決策についての議論を積み重ね、デジタルスキル標準の社会実装を目指してまいります。

【DSMパートナーズの今後の予定】

3月19日（木）15:00～ 2025年度の活動報告会

（Zoomによるオンライン開催）

参加をご希望の方は下記よりお申し込みください。

【DSMパートナーズウェブサイト お問い合わせフォーム】

https://dsmp.j-paa.or.jp/contact/

「お問い合わせ内容」に「会合参加希望」とご記入ください。その他、DSMパートナーズの活動にご関心があれば事務局までお問い合わせください。

■事務局

「一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会」事務局

TEL：03-6821-7869 / FAX：03-4335-8365

E-mail：info@j-paa.jp

■関連リンク

DSMパートナーズWebサイト https://dsmp.j-paa.or.jp/(https://dsmp.j-paa.or.jp/)