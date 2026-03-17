青森県大間町の海ノ民話アニメーション「天妃様」大間町と交流のある台湾に向けて繁体字字幕入り版をYouTube配信

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、大間町と交流のある台湾向けに繁体字字幕入りの「天妃様」を制作しました。この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

海ノ民話アニメーション「天妃様」繫体字字幕入り版の１シーン

＜繁体字字幕入りアニメを3月23日に配信開始＞

天妃様を通じて大間町と台湾との交流が育まれてきたことから、台湾国民へ向けてアニメ「天妃様」を紹介する為に台湾向け繁体字字幕入り版を制作して、天妃様の生誕日である3月23日にYouTubeにて配信を開始いたします。

＜海ノ民話アニメーション「天妃様」のあらすじ＞

本州最北端の大間には、海上守護の女神・天妃様が祀られています。江戸時代、嵐に遭った北前船を救ったと 伝えられ、以来村人たちは深い信仰を寄せてきました。大間稲荷神社に祀られた天妃様は、海の恵みと船の安全を守る存在として、今も崇められています。

また、1996年にあらためて台湾の北港朝天宮より媽祖（まそ）様（＝天妃様）の分霊を受け、大間稲荷神社敷地内にある天妃様拝殿に守護神とともに祀っています。以来、毎年海の日に、日本と台湾の文化が融合した神事「天妃様行列」が行われるようになり、龍踊りや神輿が町を練り歩き、海上安全と豊漁を願う祈りが響きます。大間のクロマグロをはじめとする豊かな海の幸とともに、人々は女神の加護を厚く信じ続けているのです。

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『天妃様』

青森県大間町の海ノ民話アニメーション「天妃様」や大間町に関する情報は下記よりご覧いただけます。

▼公式サイト紹介ページ

https://uminominwa.jp/animation/94/

▼アニメ「天妃様」視聴はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GVo5CRM2CT8 ]

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/