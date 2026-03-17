ANCHORグループ美容室「ANCHOR welina」リニューアルオープン｜設立10周年を機に“美容のラウンジ”をコンセプトとした新空間へ

株式会社ANCHOR

心を整える、美容のラウンジ。

福岡県で美容室を展開するANCHORグループは、

美容室 「ANCHOR welina（アンカーウェリナ）」 をリニューアルオープンいたします。



2026年、ANCHORは設立10周年を迎えました。

その節目の年に、空間コンセプトから全面的に見直したリニューアルを実施。

美容技術だけでなく、空間体験そのものを価値として届ける新しい美容室づくりを行いました。

【オープンスケジュール】

・2026年3月17日(火) プレオープン

（既存のお客様への先行体験期間）

・2026年4月19日(土) グランドオープン

空間コンセプト

今回のリニューアルでは、「心を整える、美容のラウンジ」をコンセプトに設計を行いました。

白を基調とした建築に、柔らかな曲線と真鍮のアクセントを取り入れ、

ホテルラウンジのようにゆったりと過ごせる上質な空間をデザインしています。

日常の忙しさから少し離れ、美容室で過ごす時間そのものが特別な体験になるよう設計されています。

九州・沖縄エリア オージュアソムリエ在籍数トップクラス

ANCHORグループでは、年間約25,000人のお客様が髪質改善メニューを体験。

髪のプロフェッショナル「オージュアソムリエ」が九州・沖縄エリアでも有数の在籍数を誇る美容グループです。

髪質改善・縮毛矯正・ブリーチ・白髪染めなど、

お客様一人ひとりの理想の美髪を叶えます。

その豊富なノウハウを【ANCHOR welina】に集結させています。

地方サロンの新しいモデルへ

ANCHORグループでは、

技術力だけでなく空間体験を含めた美容サービスを提供することで、地域における新しい美容室のあり方を提案しています。

今回のリニューアルを通して、

「地方サロンの新しいモデルケース」

となる店舗づくりを目指しています。

カラー講師・統括ディレクター 渡邊洸太が率いる

【ANCHOR welina】へぜひお越しください。

代表/統括ディレクター

渡邊 洸太

美容師歴12年



「変えたいけど変えられない…」

「似合う髪型が分からない…」

「サロンの仕上がりを自分で再現できるか不安…」

そんなお悩み、ぜひお任せください。

初めてのお客様でも安心していただけるよう、トレンドを取り入れながらお客様史上最高のスタイルを“再現性高く”ご提案いたします。

カラー講師として活動しており、ブリーチ・脱白髪染め・インナーカラーなどもお気軽にご相談ください。

今回のリニューアルでは、お客様がよりリラックスして過ごせるよう、白を基調とした落ち着いた空間に生まれ変わりました。

新しくなったサロンで、皆さまのご来店をお待ちしております。

ご予約［ホットペッパービューティー］ :https://beauty.hotpepper.jp/slnH000440442/

店舗情報



●ANCHOR welina（アンカーウェリナ）

〒820-0501 福岡県嘉麻市飯田252-2

TEL：0948-62-2322

9:00～19:00

定休日：毎週月曜日

Instagram：https://www.instagram.com/anchor2006/

●Anchor Days（アンカーデイズ）

〒820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町土居859-4

TEL：0948-43-8396

9:00～19:00

定休日：毎週月曜日

Instagram：https://www.instagram.com/anchordays/

●ThairD（サード）

〒820-0044 福岡県飯塚市横田870-3

TEL：0948-96-8998

9:00 - 19:00

定休日：毎週月曜日

Instagram：https://www.instagram.com/thaird_hair/(https://www.instagram.com/thaird_hair/%E2%97%8FANCHOR)



●HAIR(https://www.instagram.com/anchordays/%E2%97%8FHAIR) C,（ヘアーシー）

〒811-3219 福岡県福津市西福間1丁目10-8

TEL：0940-43-8008

10:00～19:00

定休日：毎週月曜日

Instagram：https://www.instagram.com/hairc.fukuoka/

ANCHOR GROUP HP :http://www.anchor-hair.com/

問い合わせ先

株式会社ANCHOR

TEL：0948-52-6361

Mail：anchor.office3@gmail.com

公式サイト：http://www.anchor-hair.com/