母の日の贈り物が、病気と闘う子どもたちの応援に。購入するだけで支援につながる「母の日ギフトボックス」発売

NPO法人プロジェクトサンタ

NPO法人プロジェクトサンタ(兵庫県西宮市：代表理事 矢野舞）は、母の日の贈り物として購入することで、病院で治療を頑張る子どもたちとその家族を応援できる「母の日ギフトボックス」を2026年3月16日より期間限定でオンライン販売しています。

本商品は、商品代・送料・チャリティ代込み3,900円（税込）。

購入するだけで、小児医療の現場で治療を頑張る子どもたちへの支援につながります。

販売期間は2026年3月16日～4月15日までの期間限定。

販売サイト

https://projectsanta.stores.jp/

治療を頑張る子どもたちを応援する「院内ガチャガチャ」

NPO法人プロジェクトサンタは、病院で治療を頑張る子どもたちを応援するため、院内ガチャガチャの設置・運営を行っています。

現在、このガチャガチャは全国13の病院に設置されています。

検査や治療を乗り越えたあとに回せるガチャガチャは、子どもたちにとって小さなご褒美であり、大きな励みになります。

病院によって利用回数は異なりますが、利用が多い病院では夏休みのある8月には1日約50回回される日もあるなど、子どもたちの楽しみとして活用されています。

採血後に。右手は止血のために採血部を抑えつつ回します。現場から届く声 ― ガチャガチャが子どもたちの励みに

実際に医療現場からは、次のような声が寄せられています。

「何が出てくるかわからないガチャガチャは子どもたちの心をすぐに掴みました。ワクワク感と達成感が、治療に前向きになるエネルギーになっています。」（医療従事者より）

「生まれてからずっと病院にいる子どもにとって、病院で回すガチャガチャが人生で初めてのガチャガチャということもあります。」（保育士より）

また、治療後の行動にも変化が生まれることがあり、以下のような声もきかれます。

「手術後、なかなかベッドから離れられなかった子が、ガチャガチャを見て自分から椅子に座るようになりました。」

病院のスタッフだけでなく子ども達の家族からも

「入院中は泣いてばかりだった娘が、ガチャガチャをしたときはとても大喜びで、久しぶりに笑顔を見ることができました。」

家族と一緒に回す子ども達も。

こうした子どもたちの楽しみを支えているのが、プロジェクトサンタで行っているガチャガチャプロジェクトであり、今回のギフトボックスの売上は、これらの活動費として活用されます。

いろいろ楽しめる詰め合わせギフト

「母の日ギフトボックス」は、贈られた人が楽しめるようさまざまな商品を詰め合わせたギフトです。

特徴は

・同じ商品が複数入らない

・いろいろな種類を楽しめる

・最後まで飽きずに味わえる

という点。

過去の販売例。色々な商品の詰め合わせが届きます。

さらに今年は昨年より内容を充実させボリュームアップ。

贈り物としての満足感も高いギフトボックスになっています。

「おやつ」と「ごはん」から選べる2種類

今年は好みに合わせて2種類のギフトを用意しています。中身は届いてのお楽しみになっています。

おやつVer.

お菓子を中心にした10種類の詰め合わせ

ごはんVer.

食事系商品を中心にした6種類の詰め合わせ

このセットには、プロジェクトサンタの取り組みの一つであるチャリティ米「結びの神」(https://p-santa.org/charityrice.html)も含まれています。

誰でも簡単に参加できるチャリティ

チャリティ米は通年で2kg～販売しています。ごはんVer.にはこのチャリティ米が含まれています。

本ギフトボックスは

・商品代

・送料

・チャリティ寄付

すべて込みの価格です。

購入するだけで、誰でも気軽に支援に参加できます。

さらにメッセージカードを添えることも可能。

母の日の「ありがとう」の気持ちを贈り物とともに届けることができます。

もちろん、このギフトは母の日のプレゼントとしてだけでなく

・自分へのご褒美

・頑張っている友人へのプレゼント

・お世話になった方への贈り物

としても利用できます。

誰かへの贈り物が、贈られた人の笑顔を生み、そして病院で頑張る子どもたちや家族の笑顔にもつながる。そんな優しい循環を生み出すギフトです。

団体コメント

誰かが喜んでくれますように、と思って贈り物を選ぶ時間はとても温かいものです。

このギフトは、そんな“誰かを想う気持ち”が、実はもう一人、別の誰かの応援にもつながる仕組みとして企画しました。

母の日のプレゼントや自分へのご褒美を購入することで、病院で治療を頑張る子どもたちや、そのそばで支えるご家族の笑顔にもつながります。

特別なことをしなくても、気軽に参加できるやさしい支援の輪が、このギフトを通して広がっていくことを願っています。

商品概要

商品名：

母の日ギフトボックス

販売期間：

2026年3月16日～4月15日（期間限定）

お届け：

5月９日、10日、11日から指定可（指定がない場合5月10日の母の日にお届け）

価格

3,900円（税込）

※送料・チャリティ代込み

内容

おやつVer.（10種類）

ごはんVer.（6種類／チャリティ米「結びの神」含む）

販売サイト

https://projectsanta.stores.jp/