「GREEN×EXPO 2027チケット」いよいよ3月19日に販売開始！ ～手元に残る「記念チケット」も販売予定～

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、所在地: 横浜市中区)は、2026年3月19日（木）より、入場チケットの前売り販売を開始します。「１日券」のほか、いつでも何度も来場できる「通期パス」や「夏パス」を、GREEN×EXPO 2027チケットサイト（以下、公式チケットサイト）のほか、当協会が契約している旅行代理店やプレイガイドなどの販売事業者から購入いただくことができます。

また、公式チケットサイトでは、記念として手元に残していただける特別な「記念チケット」の販売も予定しています。

入場チケットについて

１ 販売期間

2026年3月19日（木）～2027年９月26日（日）

※券種により販売期間が異なります。

２ 販売場所

１. GREEN×EXPO 2027チケットサイト（電子チケット及び記念チケット）

https://ticket.expo2027yokohama.or.jp/ （3/19公開予定）

２. 当協会が販売契約を締結した販売事業者のWebサイト及び店頭

【販売事業者一覧（3/18公開予定）】

https://expo2027yokohama.or.jp/tickets-index/resellers/

※3/19から次の店舗で紙チケットを取り扱う予定です（取扱い券種は「１日券」のみ）。

・株式会社 阪急交通社 新橋サービスセンター

・株式会社 阪急交通社 横浜サービスセンター

＜紙チケットデザイン＞

表面裏面

※紙チケットの再発行はできかねますのでご了承ください。

※入場チケットの販売事業者は随時追加されます。

詳細は「販売事業者一覧」URLをご参照ください。

３ 開催期間及び開催時間

2027年３月19日（金）～2027年９月26日（日）9時30分～21時30分

※券種により入場が可能な日や時間が異なります。

※最終入場は21時です。

来場日時予約について

GREEN×EXPO 2027では、来場者の皆様に安全かつ快適にお楽しみいただくために、来場日時予約制度を導入します。

１ 来場日時予約について

入場チケットを購入後、公式チケットサイトにて来場日時を予約していただきます。予約開始は今年の秋頃を予定しています。日時予約の詳細については、予約開始のお知らせの際にご案内予定です。

２ 複数回入場パスの予約可能日数について

夏パス・通期パスについては、複数回分の予約をすることができます。

通期パス：最大４日まで

夏パス ：最大３日まで

１日来場いただくと、翌日以降新たな日時予約が可能となります。なお、複数回入場パスの有効期間内であれば何回でも予約の変更が可能です。

「記念チケット」について

GREEN×EXPO 2027来場の記念となる、手元に残る、ストラップ付の「記念チケット」を４月中旬頃から販売予定です。詳細は今後ご案内します。

１ デザイン

表面裏面

※デザインは今後変更になる可能性があります。

２ 価格

税別1,800円（ストラップ付）

※入場チケット料金は別途かかります。

※梱包・送料が別途必要になります。

３ スケジュール

発売日：2026年４月中旬

※お申込みいただきましたお客様には、2026年12月以降順次発送いたします。

入場チケットに関するお客様のお問い合わせについて

2026年３月９日（月）より、入場チケットに関するお客様のお問い合わせ先として、「コールセンター」を開設しています。入場チケットやGREEN×EXPO 2027チケットサイトに関するお問い合わせにつきましては、下記の連絡先にお問い合わせください。

【入場チケットに関するお客様のお問い合わせ先】

GREEN×EXPO 2027入場券販売管理センター

開設期間：2026年３月９日（月）～2027年11月30日（火）

受付時間：平日10時～17時／2026年3月は土日祝も受付

電話番号：0570-01-8789 ※ナビダイヤル

メール ：ticket-info@2027tkc.com