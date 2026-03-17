-食物繊維に関する意識調査- 食生活のなかで「食物繊維を摂れていると思う」という人は全体の約3割「2,000名に聞いてわかった食物繊維レポート」を本日公開

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社（社長：山田 道明）は、「食物繊維」について2026年1月16日～19日の期間、全国の20～69歳の男女2,000名に対してインターネット上で意識調査を行いました。

その結果を「2,000名に聞いてわかった食物繊維レポート」として本日公開しましたので、お知らせします。

2,000名に聞いてわかった食物繊維レポート

■「2,000名に聞いてわかった食物繊維レポート」とは？

日清シスコはこれまで人々の健康を想い、商品開発に取り組んできました。健康を支える重要な栄養素のひとつが「食物繊維」です。近年、食物繊維に対する関心は高まっており、今後さらにその重要性や需要は高まっていくものと考えられます。こうした背景からこの度、男女2,000名に対して意識調査を行いました。本調査が、日常生活の中でより一層食物繊維を摂取しやすくなるヒントになれば幸いです。

■調査結果URL

https://www.nissin.com/jp/product/brands/zenryukokumotsu/assets/pdf/20260311_NissinCisco_FiberSurvey.pdf

■調査概要

調査対象：20～69歳男女

調査地域：全国

調査方法：ＷＥＢ(インターネット調査)

調査期間：2026年1月16日(金)～1月19日(月)

有効回答数：2,000

■目次

P3 2,000名に聞いてわかった食物繊維レポートとは

P4 食物繊維とは？

P5 食物繊維の重要度

P6 食物繊維を摂る理由

P7 食物繊維を意識して摂取しているか

P8 食物繊維に関する摂取状況

P9 今より食物繊維を摂りやすくするには？

P10 調査から見えてきた課題

P11 食物繊維をもっとおいしく、手軽に。

食物繊維の重要度食物繊維を摂る理由今より食物繊維を摂りやすくするには？