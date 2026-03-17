4/26（日）読売巨人軍ヴィーナス・ジャビットとコラボし、介助犬イベントを開催！（愛知県長久手市）

社会福祉法人 日本介助犬協会昨年のイベントの様子

読売巨人軍の山崎伊織投手が支援をしている社会福祉法人日本介助犬協会（以下、協会）が介助犬訓練の拠点である介助犬総合訓練センター～シンシアの丘～（愛知県長久手市）にて読売ジャイアンツ公式マスコットガール「ヴィーナス」、オフィシャルマスコット「ジャビット」とのコラボイベントを4月26日（日）に開催することが決定した。

本イベントは今年で3回目となり、毎年愛知県だけではなく全国から参加者が集まる。

介助犬について楽しく知ることができる本イベントに、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。申し込みは抽選制となる。

【ヴィーナス＆ジャビットと介助犬を学ぼう！詳細】

日時：4月26日（日）13:30～15:00 ※13:00受付開始

場所：介助犬総合訓練センター～シンシアの丘～

（愛知県長久手市福井1590-51）

実施内容：ヴィーナスダンスパフォーマンス

山崎伊織投手からのビデオメッセージ

介助犬について

介助犬デモンストレーション

施設内覧・クイズラリー

抽選会 by読売巨人軍

写真撮影 等

参加費：無料

申込はこちらから↓

https://docs.google.com/forms/d/1RyW329qpNXOLVFRmNSXttTqE-TWK17KTV4XiffeVpyc/edit

※申込期限：3/31（火）17時まで

※内容は急遽変更となる可能性がございます。予めご了承下さい

※応募者多数の場合は抽選となり、当選者のみ4月10日（金）までに申込アドレスへ連絡がある

※小学生以下のご参加は保護者同伴（1名まで）での参加必須

※本イベントの様子は球団と協会のホームページやSNS等で紹介する可能性がある

- 過去の開催報告記事

・【支援開始から10周年】読売巨人軍ヴィーナス＆ジャビットと日本介助犬協会のコラボイベントを開催（2025年6月25日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000221.000058195.html

・読売巨人軍ヴィーナス＆ジャビットと日本介助犬協会による初めてのコラボイベント報告（2024年7月26日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000058195.html

- 読売巨人軍と協会の関わり

2015年より元読売巨人軍の菅野智之投手（現メジャー選手）が菅野基金として協会への支援を開始した。2025年には山崎伊織投手が引継ぎ、支援や東京ドームで販売するコラボグッズの監修を行っている。また、山崎投手だけではなく、本イベントに参加するヴィーナスも協会と共にコラボグッズを作成しており、東京ドーム他で販売を行っている。

- 介助犬とは

手足に障がいのある肢体不自由者をサポートする。落としたものを拾う、転倒時などの緊急時の連絡手段の確保として携帯電話を持ってくる、靴や靴下を脱がせる、など障がい者のニーズに合わせて介助作業を行う。全国には現在56頭（2025年10月現在）が活動しており、盲導犬・聴導犬とともに身体障害者補助犬として、障がい者の自立や社会参加を促進する存在となっている。

- 社会福祉法人 日本介助犬協会とは

愛知県長久手市と神奈川県横浜市に拠点があり全国規模で介助犬普及活動を行っている。また犬たちの個性を活かした活動にも注力しており、人と犬をつなぐ「Dog Intervention(R)（犬による介入）」の取り組みとして、動物介在活動・動物介在療法、虐待や性被害を受けた子ども達に寄り添う付添犬、そして、発達障がいや知的障がいなど様々な障がいを抱える方のご家族へ犬を譲渡する「With Youプロジェクト」などの取り組みも行っている。

- 問い合わせ

https://s-dog.jp/

TEL：0561-64-1277 MAIL：info@s-dog.jp