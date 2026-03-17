The Adecco Group、Agentforceの無制限ライセンス契約により、エージェンティックAIの迅速な拡大を実現

アデコ株式会社

※本資料は3月12日にスイスで発表されたプレスリリースの日本語抄訳版です

詳細な情報は下記より英語原文をご覧ください

https://www.adeccogroup.com/our-group/media/press-releases/the-adecco-group-to-scale-agentic-ai-at-speed-with-unlimited-agentforce-license-agreement

人財サービスのグローバルリーダーであるThe Adecco Group（本社：スイス・チューリッヒ、CEO：デニ・マシュエル）は、本日、人間中心のAIおよびテクノロジーの導入における先進的な取り組みをさらに前進させる重要な一歩を発表しました。Adecco Groupは、Salesforceと2027年までの複数年契約を締結し、「Agentforce 360」へのグローバルな無制限(*1)のアクセスを確保しました。「Agentforce 360」は、アプリケーション、データ、AIエージェントを単一の信頼されたプラットフォーム上で接続することで、「Agentic Enterprise」を実現するSalesforceの包括的なソリューション群です。Adecco Groupは、Salesforceとのパートナーシップを強化することで、Adecco、LHH、Akkodisの3つのグローバルビジネスユニット（GBU）において、複数の主要市場においてエージェンティックAIの大規模展開を加速します。

Adeccoはすでに英国において顕著な成果を上げており、「Agentforce 360」のAIエージェントを採用プロセスの主要工程に導入することで、人と人との質の高いコミュニケーションに充てる時間を創出し、顧客企業へのサービスと候補者体験の双方を向上させています。「Agentforce 360」は、定型業務の自動化により15%の時間削減を実現したほか、採用充足までの期間短縮、充足率の向上、サービス提供コストの削減に大きく寄与しています。

エージェンティックAIの迅速な拡大は、インド、ポーランド、メキシコ、モロッコにおけるニアショアおよびオフショア拠点、ならびにオンショアの統合デリバリーセンターを含むAdecco Groupのグローバルオペレーティングモデルによって支えられています。戦略の中心は、60カ国以上に展開するオムニチャネルネットワークを通じて強固な人的つながりを強化することにあります。

Adecco GroupのCEOであるデニ・マシュエルは、今回の取り組みについて次のようにコメントしています。「当社は引き続き、人間中心のAI実装のパイオニアであり続けます。Agentforceへの無制限アクセスにより、実績のあるエージェンティックAIソリューションを当社のGBUおよびグローバルで迅速に拡大することが可能になります。これにより、サービスのスピード、品質、信頼性が向上し、当社の社員は人との関わりに、より集中できるようになります。雇用・労働の世界はAIによって加速しています。当社は戦略的パートナーとして、10万社の顧客企業に対し、AI導入によるビジネスインパクトを実現するために必要な人財戦略および組織再編の支援を行っています。本契約により、クライアント、候補者、そして当社社員すべてに対して真の価値を創出することが可能になります」

SalesforceのEVP兼GM Agentforceであるマドゥハブ・タタイは、次のようにコメントしています。「実証段階を超え、フルスケールのエージェンティック・エンタープライズへと移行することで、Adecco Groupは自律型エージェントがグローバルビジネスに必要な確実性と予測可能性を実現できることを示しています。『Agentforce 360』により、Adeccoは常時稼働する基盤を手に入れ、数百万人の求職者とキャリア機会を結びつけるとともに、2026年末までに売上の50%をエージェントによって創出する体制を整えています。本パートナーシップは、人とエージェントが単一の信頼されたプラットフォーム上で協働し、大規模にビジネス成果を創出するというSalesforceのビジョンを体現するものです」

「Agentforce 360」の信頼性の高いエンタープライズデータ基盤である「Data 360」により、Adecco Groupは30以上のSalesforceインスタンスおよび企業システムにまたがるデータを統合し、単一のリアルタイム候補者プロファイルを構築しました。これにより、約27,000人のリクルーターが人財マッチングの迅速化、優先順位付け、そしてグローバルなエージェンティック・ワークフローの推進に必要な可視性を獲得しています。さらに、「Agentforce Voice」のグローバル展開により、リクルーターの生産性向上、採用スピードの加速、候補者体験のさらなる向上が期待されています。

Adeccoにおける次の導入フェーズでは、英国におけるエージェントのさらなる統合運用、フランスおよびその他主要地域での展開拡大、ならびにニアショアおよびオフショア拠点へのエージェンティック機能の拡張に注力します。これにより、小規模市場においても競争力および充足品質の向上が可能となります。

The Adecco Groupの戦略は、人間中心主義を核に据えたAI活用にあります。同社は責任あるスケーラブルなAIイノベーションに強くコミットし、世界中の顧客企業および候補者の変化するニーズに対応するため、オペレーティングモデルの革新を継続しています。AkkodisおよびLHHにおいても、Adeccoで構築されたプロセスを基盤とし、本契約を活用しながらエンドツーエンドの採用プロセスの高度化を引き続き推進していきます。

*1：「無制限」とは、「Agentic Enterprise License Agreement」に基づく利用条件および契約条件の範囲内で適用されます。

The Adecco Groupについて

The Adecco Groupは、人財およびテクノロジー領域におけるグローバルリーダーです。当社のパーパスである「Making the future work for everyone.」のもと、Adecco、Akkodis、LHHの3つのGBU（グローバルビジネスユニット）を通じて60カ国で人財の持続可能かつ生涯にわたるエンプロイアビリティの実現を支援するとともに、スマートインダストリー変革を推進するデジタルおよびエンジニアリングソリューションを提供し、企業におけるワークフォースの最適化を支援しています。

The Adecco Groupは、自ら模範を示すリーダーとして、持続可能な雇用機会の創出を推進すると同時に、強靭な経済およびコミュニティの構築に貢献することにコミットしています。

The Adecco Group AGはスイス・チューリッヒに本社を置き（ISIN：CH0012138605）、SIX Swiss Exchange（証券コード：ADEN）に上場しています。

将来予想に関する重要なお知らせ

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