HASSELBLAD｜井浦新さんトークショー＆機材貸出イベントを3月21日（土）京都府立植物園で開催

株式会社セキド

スウェーデン発のカメラブランドHasselblad（ハッセルブラッド）の日本総代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、3月21日（土）に京都府立植物園にてHasselbladの特別イベントを開催します。

Hasselbladのカメラを愛用し、「CP+2026」のHasselbladブースへの登壇でも注目を集めた俳優の井浦新さんをゲストに迎え、写真や自然、表現をテーマとしたトークショーを開催予定です。

また、当日はHasselblad機材の特別貸出も実施いたします。カメラとレンズの現行ラインナップを実際に手に取り、植物園内の観覧温室で、1億画素の高精細な描写性能を体験できます。20時～の部では、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会および三井不動産株式会社が主催する、夜の京都府立植物園を舞台としたアートナイトイベント「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）」の会場内で、光と植物が織りなす幻想的な空間を撮影できます。京都府立植物園という特別なロケーションで、Hasselbladの性能を体感いただける貴重な機会です。各企画とも先着順で定員に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

俳優・井浦新さん トークショー

日頃からHasselbladのカメラを愛用し、CP＋2026のHasselbladブースへの登壇でも注目を集めた俳優・井浦新さんをゲストに迎え、写真や自然、創作をテーマにした特別トークショーを開催します。

開催日時： 2026年3月21日（土）19時00分～（約30分）

会場 ： 京都府立植物園 植物園会館内控室にて実施予定

〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町

参加費 ： 無料

定員 ： 70名（先着順） ※定員に達し次第、フォームでの受付は自動的に終了いたします。

受付開始： 3月18日（水）20時00分より開始

申込方法： リンク先の参加申込みフォームよりお申し込みください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/fb62583a348463

HASSELBLAD 貸出体験イベント

開催日 ： 2026年3月21日（土）

会場 ： 京都府立植物園 観覧温室

〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町

貸出時間： 13時30分～14時30分／15時00分～16時00分／20時00分～21時00分

料金 ： 税込1,000円

※20時の回は、LIGHT CYCLES KYOTOへの入場券が別途必要です。

（大人・休日2,700円～）

https://lightcycles-experience.com/kyoto/

定員 ： 各回5名＜先着順＞

※定員に達し次第、フォームでの受付は自動的に終了いたします。



体験時間： 最大60分

※撮影データの移行を希望する場合は10分前に返却

申込方法： リンク先の参加申込みフォームよりお申し込みください。

・13時30分～ https://pro.form-mailer.jp/fms/e9610d12348422

・15時00分～ https://pro.form-mailer.jp/fms/92a275ea348469

・20時00分～ https://pro.form-mailer.jp/fms/6b815ac8348470

貸出機種： ＜カメラ＞X2D II 100C｜X2D 100C｜907X ＆ CFV 100C

＜レンズ＞XCD 2,8-4/35-100E｜XCD 3,2-4.5/20-35E｜XCD 2,5/25V

XCD 2,5/38V｜XCD 2,5/55V｜XCD 2,5/90V

XCD 4/28P｜XCD 4/45P｜XCD 3,4/75P

井浦 新（いうら あらた）プロフィール

1974年生まれ。98年に是枝裕和の監督作「ワンダフルライフ」で映画初主演。以降映画を中心にドラマ、ナレーションなど幅広く活動。また映画館を応援する「MINI THEATER PARK」、アパレルブランド〈ELNEST CREATIVE ACTIVITY〉ディレクター、サステナブル・コスメブランド〈Kruhi〉のファウンダーを務めるなど、その活動は多岐にわたる。

HASSELBLAD について

スウェーデンに本社を置き、世界で活躍するカメラブランドです。1941年以降、ハッセルブラッドカメラは写真家にインスピレーションを与え続け、誰もが知っている作品や数々の象徴的な写真を撮影してきました。人類初の月面着陸時の歴史的な瞬間を撮影したのも、ハッセルブラッドカメラです。80年にわたり、ハッセルブラッドは高品質な画質、洗練されたスカンジナビアデザイン、精巧な技術により、写真を通じたストーリーテリングの可能性を押し広げ、最高の作品を生み出すための能力とインスピレーションを与え続けています。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/

京都府立植物園100周年記念イベント「LIGHT CYCLES KYOTO」について

「LIGHT CYCLES KYOTO」は、京都府立植物園を舞台に開催されている没入型のナイトイベントです。世界的マルチメディアスタジオMoment Factoryが手がける光と音の演出により、来場者は夜の園内を巡りながら、ライトアップされた樹木や植物、光のインスタレーションなどを通して、昼間とは異なる植物園の魅力を体感することができます。現在開催中の「春待ちのイルミネーション」では、冬から春へと移ろう季節にあわせ、園内のなからぎの森を中心に樹木や植物へのライトアップを実施。芽吹きの季節へと向かう植物の姿を光の演出で表現しています。桜の開花時期にあわせた桜ライトアップも予定しており、夜の植物園ならではの春の景色をお楽しみいただけます。

https://lightcycles-experience.com/kyoto/

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁と取引実績を持つ、ドローンの販売および各種サポート業務のリーディングカンパニーです。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京 虎ノ門、神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

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https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

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