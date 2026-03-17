「平城のとよほき」「祥瑞マルシェ」の開催　(平城宮跡歴史公園）

一般財団法人 公園財団

平城宮跡歴史公園のイベント

平城（なら）のとよほき

- みんなで平城（なら）をとよほきましょう！-

平城宮いざない館では、3月21日（土）・22日（日）の２日間、奈良のヒト・コト・モノの魅力を発信するイベント『 平城（なら）のとよほき 』を開催します。古代衣装に着替えて体験する演劇イベント『平城遷都誘宵記（へいじょうせんといざよいき）』や、ガイドツアー『女官・佐紀郎女（さきのいらつめ）と歩く平城宮』、『東楼の宴』の解説、『正倉院文様皿（密陀絵皮箱）の絵付け体験』など、古都奈良ならではの歴史体験イベントを実施します。

また、奈良の美味しいものや個性あふれる雑貨などを集めた『 祥瑞（しょうずい）マルシェ 』を開催するほか、奈良時代の官位の色の服を着て来館された方へ素敵なプレゼントを差し上げるサービスなど、幅広い世代の方が集い、賑わう場を創出します。

詳細を見る :https://www.heijo-park.jp/cms/wp-content/uploads/2026_toyohok_iharu-1.pdf

※写真は去年の開催状況です

◼︎女官・佐紀郎女と歩く平城宮｜かつて平城宮に仕え、いまは宮外の大学寮に勤める女官・佐紀郎女（さきのいらつめ）。平城の都を知り尽くす女官とともに、平城宮跡を歩く新感覚のツアーを予定しております。

◼︎正倉院文様皿(密陀絵皮箱)の絵付け体験｜食器として使える美しいお皿の絵付けをしませんか。下絵の文様を素焼きのお皿に描き写し陶芸用顔料で絵付けをした後、一旦お預かりして釉薬を掛けて焼き上げます。(送料は別途要)

■大和七味づくり体験｜奈良県産の薬草を十種以上ブレンドし、職人が手づくりした吉野杉のすり鉢で香りを立てながらすり合わせます。香りと辛さを調整し、自分だけの七味を作る体験です。完成した七味はお持ち帰りいただけます。

■東楼の宴｜大極殿院の復原東楼が、ついにその姿を現しました。奈良時代、大極殿院の東西に建つ楼閣では、朝廷の儀礼に伴う宴などが行われていたと考えられています。企画展「宮都の高殿」にあわせ、東楼で行われていたとされる行事について解説を行いながら、当時の宴の準備の雰囲気を想像し、楽しめる演出を行います。

◼︎祥端マルシェ｜ケータリングカー＆ブースでお弁当やスイーツ、テイクアウトできるフードなどなど、おいしいものいっぱい！

【お問い合わせ】

企画内容・会場について 平城宮跡歴史公園 平城宮跡管理センター 広報担当者

TEL 0742-36-8780 FAX 0742-36-8781

〒630-8012 奈良県奈良市二条大路南三丁目５番１号

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