ホテル業界で広がる「国際女性デー」HAPPY WOMAN FESTA 2026、全国22施設のホテルが参画

一般社団法人 HAPPY WOMAN

※画像はイメージです

HAPPY WOMAN実行委員会（実行委員長：小川孔一）は、2026年3月の国際女性デーに合わせて開催している「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」において、ホテル業界との連携による社会アクションを全国で展開しています。

近年、ホテルやレストランなどホスピタリティ業界では、国際女性デーに合わせた企画やキャンペーンを実施する施設が増えており、女性のエンパワーメントやジェンダー平等、ウェルビーイングをテーマとした取り組みが広がりつつあります。

こうした背景のもと、「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA」では、ホテルという日常に身近な空間から国際女性デーの理念を発信する取り組みを推進しています。

HAPPY WOMANのホテル連携は、2018年にウェスティンホテル東京との取り組みからスタートしました。レストラン企画や宿泊プランなどを通じて、ホテルの食や空間を活用しながら、女性のエンパワーメントやジェンダー平等、ウェルビーイングについて発信する取り組みが継続されています。

2026年の「HAPPY WOMAN FESTA」では、ウェスティンホテル東京をはじめ、ウェスティン ルスツリゾート、都ホテルズ＆リゾーツ（全国19施設）、リーガロイヤルホテル京都など、全国22施設のホテルが参画し、レストランやバーでの特別メニュー、館内装飾など、国際女性デーをテーマとした企画が実施されています。

ホテルという特別な空間を通じて、女性のしあわせや自分らしい生き方、ジェンダー平等について考える機会を広げていくことを目指しています。

■ 各ホテルの取り組みについて

都ホテルズ＆リゾーツウェスティンホテル東京ウェスティン ルスツリゾート

参画ホテルでは、国際女性デーをテーマに、レストランやバーでの特別メニュー、館内装飾、チャリティー企画など、さまざまな取り組みが実施されています。

▼各ホテルのキャンペーン内容や実施期間などの詳細はこちら

https://happywoman.online/event/hwf/hwf_campaign/hwf2026_hotel/

■ 参画ホテル（全国22施設のホテルが参画）

【東京都】

ウェスティンホテル東京

【北海道】

ウェスティン ルスツリゾート

【京都府】

リーガロイヤルホテル京都

■ 都ホテルズ＆リゾーツ（全国19施設）

【東京都】

シェラトン都ホテル東京

都シティ 東京高輪

【大阪府】

シェラトン都ホテル大阪

大阪マリオット都ホテル

都シティ 大阪天王寺

都シティ 大阪本町

【京都府】

ウェスティン都ホテル京都

都ホテル 京都八条

都シティ 近鉄京都駅

【兵庫県】

都ホテル 尼崎

【岐阜県】

都ホテル 岐阜長良川

【三重県】

都ホテル 四日市

志摩観光ホテル

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

【福岡県】

都ホテル 博多

【奈良県】

奈良 万葉若草の宿 三笠

奈良・春日奥山 月日亭

【大阪府（テーマパークエリア）】

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

■ 10周年を迎える「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA」

2026年は、日本における国際女性デーの取り組み「HAPPY WOMAN FESTA」が10周年を迎える節目の年です。

今年のテーマは

「しあわせがめぐる未来へ。」

メッセージは

「Power to Me｜わたしのHAPPYが、社会を動かす。」



全国各地でイベントや企業キャンペーン、教育プログラムなどを展開し、新しい時代を切り拓く女性たちとともに、しあわせがめぐる社会の実現を目指しています。

イベント概要

「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026」キービジュアル

名称

国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2026

期間

国際女性デー（2026年3月8日）を中心に、3月の女性史月間

主催

HAPPY WOMAN実行委員会

協賛

チョコラBB

アデランス

ロクシタン

ハリウッドビューティグループ

森永製菓

森永乳業 他

後援

国際連合大学（UNU）

国連広報センター

国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所

内閣府 男女共同参画局

外務省

厚生労働省

東京都

他 全国自治体

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 他

公式サイト

https://happywoman.online/event/hwf/hwf2026/

■ HAPPY WOMAN実行委員長 小川孔一 コメント

国際女性デーの取り組みは、年々広がりを見せており、ホテル業界においてもその動きが加速しています。



ホテルという日常に寄り添う空間での取り組みは、より多くの方にとって身近なかたちで、ジェンダー平等やウェルビーイングについて考えるきっかけになると感じています。

2018年にウェスティンホテル東京との取り組みからスタートしたホテル連携が、こうして全国へ広がっていることを大変嬉しく思います。

HAPPY WOMANはこれからも、企業や地域とともに、しあわせがめぐる社会の実現に向けた取り組みを広げてまいります。