『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボで「秘密の宝箱」イベントを新たに開催！

株式会社 Com2uS Japan

まずはゲームをダウンロード！

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https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、 サマナーズウォー）にて、『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボコンテンツをより深く楽しめる「秘密の宝箱」イベントを開催することをお知らせいたします。

現在開催中の『The Lord of the Rings(TM)』コラボは、作品を象徴するキャラクターや独自の世界観をゲーム内に再現し、専用コンテンツや多彩なイベントを順次展開することで、多くのユーザーから好評を博しております。

今回の「秘密の宝箱」イベントは3月31日まで開催され、ユーザーは日々のゲームプレイを通じてミッションをクリアする形式で参加できます。

「アメリアの幸運」の消費や、アリーナ、占領戦、ワールドギルドバトルなどのPvPコンテンツをプレイすることで「探検ポイント」を獲得でき、一定のポイントを集めることでデイリーミッションを達成できます。

毎日ミッションを達成するたびに、エネルギーやマナストーンとともに、本イベントで使用できる「鍵」を2つ入手できます。この鍵を使用して宝箱を開けると、「伝説の全属性召喚書」や「光と闇の召喚書」「伝説の召喚書」などのアイテムを報酬として獲得できます。

すべての宝箱を開封した後も、残っている鍵を「不思議な召喚書」や「マナストーン」に交換できるボーナス報酬が用意されており、最後まで無駄なくイベントを楽しむことが可能です。

また、コラボイベントのほかにも、次元ホールの新しい異次元「インフェラス」攻略キャンペーンも4月12日まで開催しております。本キャンペーンは「インフェラス」に挑戦し、自分だけの攻略方法を投稿することで参加いただけます。

参加者全員に「不思議な召喚書」2枚やエネルギー、マナストーンがプレゼントされるほか、抽選で当選したユーザーには追加で「不思議な召喚書」と「クリスタル」が贈られますので、ぜひご参加ください。

『The Lord of the Rings(TM)』コラボアップデート、イベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ特設サイト

https://swxtlotr.com2us.com

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

【権利表記】

(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。