『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボで「秘密の宝箱」イベントを新たに開催！
まずはゲームをダウンロード！
▼AppStore
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Androidで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、 サマナーズウォー）にて、『The Lord of the Rings(TM)』とのコラボコンテンツをより深く楽しめる「秘密の宝箱」イベントを開催することをお知らせいたします。
現在開催中の『The Lord of the Rings(TM)』コラボは、作品を象徴するキャラクターや独自の世界観をゲーム内に再現し、専用コンテンツや多彩なイベントを順次展開することで、多くのユーザーから好評を博しております。
今回の「秘密の宝箱」イベントは3月31日まで開催され、ユーザーは日々のゲームプレイを通じてミッションをクリアする形式で参加できます。
「アメリアの幸運」の消費や、アリーナ、占領戦、ワールドギルドバトルなどのPvPコンテンツをプレイすることで「探検ポイント」を獲得でき、一定のポイントを集めることでデイリーミッションを達成できます。
毎日ミッションを達成するたびに、エネルギーやマナストーンとともに、本イベントで使用できる「鍵」を2つ入手できます。この鍵を使用して宝箱を開けると、「伝説の全属性召喚書」や「光と闇の召喚書」「伝説の召喚書」などのアイテムを報酬として獲得できます。
すべての宝箱を開封した後も、残っている鍵を「不思議な召喚書」や「マナストーン」に交換できるボーナス報酬が用意されており、最後まで無駄なくイベントを楽しむことが可能です。
また、コラボイベントのほかにも、次元ホールの新しい異次元「インフェラス」攻略キャンペーンも4月12日まで開催しております。本キャンペーンは「インフェラス」に挑戦し、自分だけの攻略方法を投稿することで参加いただけます。
参加者全員に「不思議な召喚書」2枚やエネルギー、マナストーンがプレゼントされるほか、抽選で当選したユーザーには追加で「不思議な召喚書」と「クリスタル」が贈られますので、ぜひご参加ください。
『The Lord of the Rings(TM)』コラボアップデート、イベントに関する詳細はゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。
□『サマナーズウォー: Sky Arena』×『The Lord of the Rings(TM)』コラボ特設サイト
https://swxtlotr.com2us.com
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト
https://summonerswar.com/ja/skyarena
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X
https://x.com/summoners_STAFF
□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook
https://www.facebook.com/JPSummonersWar/
□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル
https://youtube.com/@com2usjapan
□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル
https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/
【権利表記】
(C) 2026 Middle-earth Enterprises, LLC. All rights reserved.
【配信概要】
『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： iOS 13.0以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
▼AppStore URL
https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420
『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版
サービス開始日：2014年6月12日(木)
対応OS： Android OS 6.0 以降
価格：基本プレイ無料(アイテム課金)
権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.
▼Google Play URL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)
【注意事項】
※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
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ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。
今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。