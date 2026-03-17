【ブルガリ】ハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネが第98回アカデミー賞でブルガリを纏う

ブルガリ・ジャパン合同会社

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2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - 第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優のハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネがブルガリを纏いました。

ハドソン・ウィリアムズは、セルペンティのブローチとウォッチに、ビー・ゼロワンのピアスとリングを合わせました。

着用商品

ブローチ

YG x WG x エメラルド x DIA

「セルペンティ トゥボガス」

時計

SS x DIA

「ビー・ゼロワン」

ピアス

WG x DIA

「ビー・ゼロワン」

リング

WG x DIA

「ビー・ゼロワン」

リング

WG

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ガブリエル・レオーネは、セルペンティのブローチとリング、ピアスとともに、オクト フィニッシモの時計を纏いました。

ブローチ

WG x DIA

「オクト フィニッシモ」

時計

SS

「セルペンティ ヴァイパー」

ピアス

YG x DIA

「セルペンティ ヴァイパー」

リング

YG x DIA

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

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