【ブルガリ】ハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネが第98回アカデミー賞でブルガリを纏う
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2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - 第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優のハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネがブルガリを纏いました。
ハドソン・ウィリアムズは、セルペンティのブローチとウォッチに、ビー・ゼロワンのピアスとリングを合わせました。
着用商品
ブローチ
YG x WG x エメラルド x DIA
「セルペンティ トゥボガス」
時計
SS x DIA
「ビー・ゼロワン」
ピアス
WG x DIA
「ビー・ゼロワン」
リング
WG x DIA
「ビー・ゼロワン」
リング
WG
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ガブリエル・レオーネは、セルペンティのブローチとリング、ピアスとともに、オクト フィニッシモの時計を纏いました。
ブローチ
WG x DIA
「オクト フィニッシモ」
時計
SS
「セルペンティ ヴァイパー」
ピアス
YG x DIA
「セルペンティ ヴァイパー」
リング
YG x DIA
お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/
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