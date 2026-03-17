【ブルガリ】ハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネが第98回アカデミー賞でブルガリを纏う

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ブルガリ・ジャパン合同会社




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2026年3月15日（ロサンゼルス、アメリカ） - 第98回アカデミー賞授賞式にて、俳優のハドソン・ウィリアムズ、ガブリエル・レオーネがブルガリを纏いました。



ハドソン・ウィリアムズは、セルペンティのブローチとウォッチに、ビー・ゼロワンのピアスとリングを合わせました。




着用商品




ブローチ


YG x WG x エメラルド x DIA





「セルペンティ トゥボガス」


時計


SS x DIA





「ビー・ゼロワン」


ピアス


WG x DIA





「ビー・ゼロワン」


リング


WG x DIA





「ビー・ゼロワン」


リング


WG





Getty Imaeges

ガブリエル・レオーネは、セルペンティのブローチとリング、ピアスとともに、オクト フィニッシモの時計を纏いました。




ブローチ


WG x DIA





「オクト フィニッシモ」


時計


SS






「セルペンティ ヴァイパー」


ピアス


YG x DIA





「セルペンティ ヴァイパー」


リング


YG x DIA








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