株式会社AOZORA COMPANYがベトナム視察を実施

株式会社AOZORA COMPANY

中古車販売事業を展開する株式会社AOZORA COMPANYが、3月3日にベトナムのハノイで視察を行いました。この視察は、グローバル展開と優秀な人材確保を目的としたもので、現地の経理事務代行会社、ハノイ大学、銀行学院を訪問し、多くの学生や教授陣との有意義な交流を実現しました。

視察に至った背景

近年の人件費上昇により、価格を維持しながらサービス品質を向上させることが大きな課題となっていました。特に地方では、物価上昇の影響で実質的な収入が減少し、車を購入したくてもローンが組めない方が増えています。そうした方々に同社の自社ローンサービスを通じて車を提供し、生活の質を向上していただくことが使命だと考えています。

視察内容

現地では、日本語が堪能で簿記の知識を持つベトナム人スタッフや、車の整備技術を学びながら海外進出を目指す意欲的な学生たち、そして経理・税務分野での国際的な活躍を希望する人材との出会いがありました。彼らの真面目な取り組み姿勢と高い学習能力に触れ、同社の今後の成長に欠かせない人材であることを確信しました。 特に印象的だったのは、AI技術を駆使して経理業務を効率化している現場の見学です。この先進的な取り組みを目の当たりにし、同社でもBPOの活用を本格的に検討することになりました。

視察により今後期待される成果

今後、大学や現地のBPO法人と提携する事により、弊社の格安中古車の価格帯を維持しつつ、優秀な人材による更により良いサービスの提供が可能になると考えております。

代表コメント

ハノイ大学での学生、教授と交流会[代表取締役 高橋 拓巳]

「今回のハノイ大学、銀行学園、BPO法人の視察を通して、ベトナム人の方々の真面目さと優しさに触れ、吸収力と応用力に驚かされました。今後弊社の発展に必要になってくる人材だと思います。

車が必要な全ての人に車を安全に乗ってもらう。このモットーが、物価高や給与の手取りが減って困っている人に届けられるよう尽力していきます。」

【会社概要】 ・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業 レンタカー貸出事業 自社ローン（自社割賦販売） レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/