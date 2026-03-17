～特別展示イベント～美しき「ななつ星 in 九州」の世界

九州旅客鉄道株式会社

2026年３月27日（金）・28日（土）の２日間、銀座蔦屋書店（東京・銀座・GINZA SIX ６階）にて開催します特別展示イベント 美しき「ななつ星in九州」の世界 の詳細が決まりましたのでお知らせいたします。

１． 展示のご案内

◆「十四代酒井田柿右衛門作 洗面鉢」

「ななつ星in九州」の各客室に設えられた、十四代酒井田柿右衛門の最終期の作品です。列車以外の場所で初めてご覧いただける機会となります。

◆「ななつ星を彩る有田焼の世界」

柿右衛門・今右衛門・源右衛門など、車内を彩る有田焼の美しい器などの作品。ななつ星だけの特別なデザインも見どころです。

◆「ななつ星の家具」

旅の時間を共にしてきた、クラシカルで凛とした佇まいの特注家具を展示します。

◆「車窓から」

季節とともに変わりゆく風景や、新コースの魅力を映像でお楽しみいただけます。

２．オリジナルグッズ販売のご案内

左：リングノート 右：チャーム

今回のイベントのために特別に製作した商品や車内では販売していない商品をご用意いたしました。

他にも、通常はご乗車のお客さま向けにご用意しているオリジナルグッズの一部を販売いたします。（販売商品は下部参照）

３． 開催情報

開催日時：2026年３月27日（金）12:00-21:00

2026年３月28日（土）10:30-19:00

※日により営業時間が異なりますのでご注意ください

会 場：銀座蔦屋書店GINZA ATRIUM

（住所：東京都中央区銀座６丁目10-１ GINZA SIX ６F）

入場料：無料（予約不要）



会場ではななつ星の魅力を日々お届けしているクルーやスタッフが皆さまをお迎えいたします。

オリジナルグッズ販売商品一覧

※☆印の商品は、新たに製作した「イベント限定アイテム」です。

※★印の商品は、車内では現在販売していないアイテムです。

※全ての商品、数量に限りがあるため、売り切れ次第終了となります。

※グッズをお買い上げの方には、両日先着でエコバッグをプレゼントいたします。

※お支払いはキャッシュレス決済のみです。