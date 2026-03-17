簡単操作で親子でたのしくあそべる！幼児向けゲームアプリ「ベジパンズのおやさいおぼえ」（無料）、3月6日（金）リリース開始！

株式会社TAN-SU

キャラクターや音楽、保育コンテンツ、ゲームなどのオリジナルIP開発とプロモーションコンテンツの企画制作を取り組む株式会社TAN-SU(たんす／千葉県流山市、代表取締役：山口泰志、HP： https://tan-su.com/ )では、所属クリエーターのリベットボタンがデザインした食育キャラクター「ベジパンズ」を活用したのゲームアプリを制作し、2026年3月6日（金）に配信をスタートいたしました。





アプリについてhttps://note.com/firm_knot4218/n/n52cf9938d6fb



TAN-SUの代表の山口をはじめ、食育インストラクターや野菜ソムリエの資格を持つクリエーターたちが開発しているので、お子さんがより安心して遊べるように企画設計しているのも心強い。



企画・キャラクターデザイン・音楽・システム構築まで全て社内制作！

お弁当用雑貨「ベジパンズのおべんとケース（東洋アルミエコープロダクツ株式会社）」など、子どもの食育応援商品として既に全国のスーパーで販売中のベジパンズ。さらに様々な食育シーンで役立ててもらえるよう、2025年よりTAN-SUのクリエーターチームでゲーム制作をスタートしました。企画、デザイン、音楽、システム構築、動作確認、ファクトチェック、申請などの事務手続きなど全て社内で管理し、オールライセンスとしてリリースしています。



開発日記はこちら

https://tan-su.com/times/ochanoma/postid=1030/

「ベジパンズのおやさいおぼえ」の特徴

「ベジパンズのおやさいおぼえ」は0~６歳頃（未就学児）のお子さんたちが、たのしく野菜の名前をおぼええられるアプリです。※対象年齢は目安です。



リベットボタンのオリジナルキャラクター、パンツ をはいた野菜たち「ベジパンズ」と一緒に、野菜の名前をおぼえたり、色や形を見ながら子どもたちの言葉や文字への興味を育むゲームアプリです。操作はタッチするだけの簡単な設計となっており、保護者の方は少しのサポートで、お子さんの遊びを見守りながらお楽しみいただけます。

２つのモード選択

2つのモードを選択iPhoneとiPadで対応

「おしりがぷりっとモード」

パンツをはいたベジパンズをタッチすると、おしりが「ぷりっ」とする効果音とともに野菜の名前が表示され、ぷりぷりとかわいい野菜がたくさん登場するのが特徴で、野菜の形や色をおぼえるのにも最適です。

「畑でぷりっとモード」

こちらは実際に土の中に隠れている野菜の収穫をしながら名前をおぼえていくモードです。かくれんぼしている野菜のヘタや葉っぱをヒントに、名前を当てるクイズとしてもお楽しみいただけます。

遊び方について

画面をタッチして野菜の名前をおぼえたあとは、タッチする前に「この野菜のお名前なんだろう？」とクイズ形式にしてコミュニケーションを取りながら遊ぶことも可能です。「10個の野菜の名前を何秒で言えるか！」など、さまざまなルールを設定することで、お子さんの成長に合わせた遊び方のアレンジもおすすめです。

ご利用にあたっての料金について

※こちらのアプリは、無料でご利用いただけます。

パンツをはいた野菜たち「ベジパンズ」について

リベットボタンのオリジナルキャラクター。おべんとケースや抗菌シートなどの食育商材として、全国のスーパーやドラッグストアで販売中です。ぷりっとしたおしりが特徴で、テーマソング「ベジダンス」は全国の保育園や幼稚園でお遊戯にも取り入れられています。https://www.vegepants.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JONCrgpyEm4 ]

テーマソング「ベジダンス」アニメーションMV



ゲーム制作メンバー

キャラクターデザイン：リベットボタン（あそびクリエーター）

ゲーム開発ディレクター：isao

プロデューサー：山口泰志

企画制作：TAN-SU corp.

(C)TAN-SU (ALL LICENSE)

＜TAN-SUのクリエーター＞



リベットボタン（あそびクリエーター）

保育素材やキャラクター、音楽などのコンテンツを全国の子どもたちに届けている人気クリエーター。SNSでは保育士さんもおうちでも楽しくあそべる素材を配布・販売しており、食育ソング「いただきますとごちそうさま」はサブスクで世界1億4000万再生と、日本をはじめ海外でも広く聴かれている。大手保育メディアでは年間人気イラストランキング1位を獲得。https://lit.link/rivetbutton

isao（ゲームクリエーター・音楽ディレクター）

音楽、映像、デザイン、イラスト、WEB制作など幅広い作品を手掛けるクリエーター。TAN-SUの楽曲アレンジや映像制作をサポートしている。2025年2月よりゲームアプリ「ベジパンズのおやさいおぼえ」の共同開発をスタート。

制作運営 TAN-SU（代表：山口泰志）

株式会社TAN-SUは、「Support the Supporters・サポートする人を、サポートする」をテーマに、キャラクターや音楽、保育素材、ゲームアプリなどのオリジナルＩＰ開発と、ＩＰを活用した地域や産地のプロモーションコンテンツ制作やキャンペーン企画、企業と連携した食育商品など、暮らしを応援する社会支援の分野からビジネスサポートまで幅広く取り組んでいます。自社の農園では季節の野菜やじゃがいもを育てており、キャンペーンやイベント、社内コミュニケーションに活用している。



＜お問い合わせ先＞

株式会社TAN-SUのホームページ(https://tan-su.com/)の、「お問い合わせ」よりご連絡願います。



株式会社TAN-SU ＼四角いタンスの、まぁるいコンテンツ／