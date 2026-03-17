『リコリス・リコイル』より「錦木千束」「井ノ上たきな」が、本作のキービジュアルを元に立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『リコリス・リコイル キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア』の「錦木千束」「井ノ上たきな」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●リコリス・リコイル 錦木千束 キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199490&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●リコリス・リコイル 井ノ上たきな キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199491&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■リコリス・リコイル キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各18,500円(税込)

□発売日：2027年3月予定

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約270mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座



原型制作：磯+今朝丸(モワノー)

彩色：グラハム仮面

制作協力：GSC制作部

ディレクター：鳥居周平



製品ページはこちら：

●リコリス・リコイル 錦木千束 キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199490&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

本作のキービジュアルを元に、「錦木千束」を1/6スケールで立体化。

天真爛漫な笑顔と元気いっぱいのピースサインで千束らしい無邪気さと自信に満ちた空気感を表現いたしました。

ショートヘアの軽やかな束感や、ふわりと広がるスカートの動きに宿る繊細な造形に加え、愛用の拳銃や制服、ローファーに至るまで、素材ごとの質感の違いを意識した塗装により、立体ならではの存在感を一層引き立てました。

「井ノ上たきな キービジュアルVer.」(別売り)と並べて飾っていただくことで、キービジュアルさながらの世界観をお楽しみいただけます。

製品ページはこちら：

●リコリス・リコイル 井ノ上たきな キービジュアルVer. 1/6 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199491&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

本作のキービジュアルを元に、「井ノ上たきな」を1/6スケールで立体化。

たきなの冷静さと芯の強さを、凛とした表情と佇まいで表現いたしました。

ロングヘアの繊細な束感や、風をはらむスカートの動きに宿る緻密な造形。さらに、愛用の拳銃や制服、ローファーに至るまで、素材ごとの質感の違いを意識した塗装によって、立体ならではの存在感を一層引き立てました。

「錦木千束 キービジュアルVer.」(別売り)と並べて飾っていただくことで、キービジュアルさながらの世界観をお楽しみいただけます。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

■今回ご紹介した製品を含む、『リコリス・リコイル』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=32107&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)