ハウステンボスの夏も「ワクワクが、続々！」の勢いが止まらない！『エヴァ体験』に『ミッフィー』、さらに、ヨーロピアン・ヴァカンス気分を味わえるリゾートプールエリアが新登場！

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、夏季イベント「RIDE ON SUMMER’26」を7月17日(金)から9月13日(日)まで開催いたします。

4月24日(金）にオープンする「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめとした

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での大興奮の数々と、世界唯一(※１)のミッフィーをテーマにしたエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に加え、今夏はヨーロピアン・ヴァカンス気分を味わえるリゾートプールエリアも新しく導入いたします。数々の感動と興奮によって、ワクワクがあふれ出す夏休みをお届けいたします。

「RIDE ON SUMMER’26」イメージビジュアル

リンク：https://www.huistenbosch.co.jp/event/summer/2026/

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスが贈る「RIDE ON SUMMER’26」

1.「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめ数々の「エヴァ体験」で桁違いの興奮が続々！

2. 360度“かわいい”世界に満たされる「ミッフィー・ワンダースクエア」に全国から若者やファミリーが大集合！

3. ラグジュアリーでワンランク上な体験が叶う 新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が誕生

4. これまでの“ハウステンボスの花火”が新花火エンターテインメントとして登場

5. 夏リゾートの入り口を黄金に輝かせる「ヒマワリセレブレーション」

1. 「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」をはじめ数々の「エヴァ体験」で桁違いの興奮が続々！

いよいよ4月24日(金)に成長戦略第三弾として日本初(※2)の『エヴァンゲリオン』をテーマにした

8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」がオープンし、ここ

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」でエヴァンゲリオンの体験の数々が始動いたします。

8K LEDドーム型巨大スクリーンに生々しく映し出される使徒とエヴァンゲリオンの大激闘を、

浮遊感、加速、衝撃を受けながら、その場に居合わせたかのようなリアルさを体験いただけます。また、ライドアトラクションだけでなく、パーク全体を使用したラリーアトラクションや圧巻の光絶景

エンターテインメントショー、グルメ・グッズなど様々なエヴァ体験を唯一無二の

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」でお楽しみください。

リンク：https://www.huistenbosch.co.jp/evangelion/

2. 360度“かわいい”世界に満たされる「ミッフィー・ワンダースクエア」に全国から若者やファミリーが大集合！

成長戦略第一弾として、昨年、ミッフィーのお誕生日に満を持してオープンした世界唯一(※１)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」。昨年発表した通り、エリア開業日の2025年6月21日から8月31日までの夏休み期間のハウステンボスでは、20代・30代女性の来場者数が前年同期比で40％増加・1.4倍の集客を達成しました。昨年９月に登場した「ミッフィーのドリームストーリーブック」をはじめ、ライドアトラクションやミッフィーとのグリーティングはもちろん、季節ごとの新しいグッズ・グルメなどが続々と登場しゲストはいつ来てもミッフィーの“かわいい”世界をお楽しみいただけます。

リンク： https://www.huistenbosch.co.jp/miffy/miffywondersquare/(https://www.huistenbosch.co.jp/miffy/miffywondersquare/)

3.ラグジュアリーでワンランク上な体験が叶う 新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が誕生

ハウステンボスの夏として毎年多くのゲストにお楽しみいただいているサマーゾーンに、日常から離れた格別なヴァカンスを堪能できる「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新登場します。

ビーチリゾートを彷彿とさせる青い海と白い砂浜をイメージした解放感溢れるプールとなり、極上のくつろぎをお届けいたします。さらに、リゾート感あふれるプールサイドバーも登場し、五感全てで贅沢感を味わえる飲食体験が満載です。

開放感あふれるウォーターガーデンには、ヨーロッパの街並みを背景に毎年大好評の直径約50mの

グランドサマープールやメガスライダーもお楽しみいただけます。

遊びもくつろぎも全部叶うパワーアップしたサマーゾーンで素敵な夏のヴァカンスをお過ごしください。

4.これまでの“ハウステンボスの花火”が新花火エンターテインメントとして登場

毎年大好評の「夏のスペシャル花火」を下記18日間開催します。

今夏登場する新たな花火イベントは、大迫力で大興奮の花火エンターテインメントショーとして

進化します。

開催日：7月18日(土)・19日(日)・20日(月)・25日(土)・26日(日)

8月1日(土)・2日(日)・8日(土)～16日(日)・22日(土)・23日(日)・29日(土)・30日(日)

時 間：20時45分～

5． 夏リゾートの入り口を黄金に輝かせる「ヒマワリセレブレーション」

今年も夏のヨーロッパの街並みを彩るひまわりを場内各所でご覧いただけます。

メインスポットでもあるフラワーロードでは、風車とひまわりの夏でしか見ることの出来ないコラボレーションによって、この先に広がるリゾート体験をさらに盛り上げてくれます。

期間：7月下旬から9月上旬

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し、

「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション

「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場いたしました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一（※1）のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初（※3）の常設グリーティング施設など、“かわいい”が詰まった空間が誕生しました。さらに、今春に『ミッフィーセレブレーション』を開催し、ハウステンボスではミッフィーのエリアとともに、ミッフィーの世界を心ゆくまで満喫できます。

続いて9月には日本初（※4）の爽快！超絶景ライド「エアクルーズ・ザ・ライド」がオープン。想像を超えるスケールと臨場感で、ゲストから大好評をいただいています

(同アトラクションは、2026年4月19日(日)をもって運営終了となります。)

そして2026年4月24日に、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、日本初（※2）「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」も誕生予定です。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、

初めて『エヴァンゲリオン』に触れる方にも、圧倒的なスケールで桁違いの迫力と興奮をご体感いただけます。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けします。どうぞご期待ください。

※ ：画像は全てイメージ

※１：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※２：エヴァンゲリオンのアトラクションで、８K映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※３：ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※４：8K LEDスクリーンをフライングシアター型ライドアトラクションに導入していることにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

【お客様のお問合せ先】ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル） Tel：0570 (064) 110

■ハウステンボス公式ホームページ https://www.huistenbosch.co.jp/