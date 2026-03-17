株式会社Easy technologyと戦略的業務提携を締結

GENNE株式会社

提携の概要

ジェンヌ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：久泉 陽、以下「当社」）は、株式会社Easy technology（本社：東京都新宿区、代表取締役：三宅俊也、以下「Easy technology社」）と戦略的業務提携を締結いたしました。

本提携により、当社が強みとするCRM／SFA（Salesforce・HubSpot・kintone等）の導入・運用支援に、Easy technology社のDXコンサルティングおよびデータ基盤構築の知見を組み合わせ、地方企業・中小事業者のDXを一気通貫で支援する体制を構築いたします。

提携の背景



地方企業・中小事業者の現場では、以下のような課題が顕在化しています。

- 相談先の分散：DX・IT導入に関する相談先がバラバラで、全体設計ができていない

- 部分最適の壁：CRM／SFAや業務システムを導入したものの、連携不足により成果に結びついてい ない

- 運用の属人化：導入後の運用・改善が担当者個人に依存し、組織として定着しない

当社はこれまで、CRM／SFA導入を軸に多くの企業様のDXを支援してまいりましたが、お客様の課題が「ツール導入」から「業務全体の設計・最適化」へとシフトしていることを強く感じておりました。Easy technology社との提携により、上流のDXコンサルティングから下流の運用・内製化支援までをワンストップで提供できる体制を実現いたします。

提携内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79188/table/34_1_a7640cff4d483795d63c259aaaac06f8.jpg?v=202603170451 ]

当社が提供する価値

本提携において、当社は以下の領域を主導いたします。

1. CRM／SFA領域の専門知見：Salesforce・HubSpot・kintoneを中心とした豊富な導入実績に基づく最適なツール選定と設計

2. 営業DXの実行支援：営業プロセスの可視化から、CRM／SFAを活用した仕組みづくりまでを一貫サポート

3. 運用定着・内製化：導入して終わりではなく、お客様自身が使いこなせる状態を目指す伴走型支援

代表コメント

ジェンヌ株式会社 代表取締役 久泉 陽

「DXは導入するだけでは意味がありません。お客様の業務に本当に根付き、成果を出すところまでが我々の仕事です。Easy technology社との提携により、DX戦略の策定からCRM／SFA導入、そして運用定着までを一気通貫で提供できる体制が整いました。特に、DXの相談先に困っている地方企業のお客様に対して、両社の強みを掛け合わせた実効性のあるご支援ができることを楽しみにしております。」

【会社概要】

会社名 ：ジェンヌ株式会社（GENNE Co.,Ltd.）

所在地 ：〒108-0074 東京都港区高輪４丁目-１０-１８ １３F

設立 ：2021年2月

代表 ：久泉 陽

事業内容 ：MA/SFA/CRM導入・運用代行・内製化サポート / 営業代行

公式サイト：https://genne.jp/



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