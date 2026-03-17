社会福祉法人ちとせ交友会、4月に新卒学生向け体験型イベントを開催

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口 哲史）は、新年度の採用活動をより実践的かつ双方向的なものへと進化させる取り組みとして、4月に新卒学生向けの体験型イベントを開催します。

本イベントでは、園内ツアーや若手職員との座談会、保育体験プログラムを通じて、学生が保育の現場のリアルな空気感や、法人が掲げる理念「Home」に込めた想いを直接体感できる機会を提供します。

保育業界では人材不足が長期化し、学生が現場を理解する機会も限られている中、ちとせ交友会は“現場を開く”ことで学生との接点を広げ、保育の魅力や働く意義を積極的に発信していきます。

本取り組みは、未来の保育者を育むための新たなアプローチとして位置づけております。

背景・目的

近年、保育業界では人材確保が大きな課題となっており、学生が現場の雰囲気や働くイメージを持ちにくい状況が続いています。

ちとせ交友会では、職員2,000名超の規模を活かし、若手職員のリアルな声や園の雰囲気を直接伝える機会を増やすことで、ミスマッチのない採用と保育の魅力発信を強化してまいりました。

本イベントは、学生が実際の保育現場を体験し、法人の理念や働く環境を深く理解することを目的に開催するものです。

プログラム内容

4月に実施するイベントでは、以下のプログラムを予定しています。

園内ツアー：実際の保育室や園庭を見学し、子どもたちの生活の様子を体感

若手職員との座談会：入職1～3年目の職員が、働き方ややりがいを率直に紹介

保育体験プログラム：読み聞かせや遊びの関わりなど、保育の一部を体験

法人説明：理念「Home」や研修制度、キャリア形成の考え方を紹介

質疑応答：学生の疑問に丁寧に回答し、働くイメージを深める

実施園・スケジュール等

１. 4月14日（火） 調布ヶ丘ちとせ保育園 東京都調布市調布ヶ丘3-7-7

２. 4月16日（木） 南流山ちとせ保育園 千葉県流山市南流山10-24-1

３. 4月24日（金） さいたまちとせ保育園 埼玉県さいたま市中央区上落合6-17-21

４. 4月28日（火） 篠崎ちとせ保育園 東京都江戸川区篠崎町6-4-20

（いずれも9時～12時半予定、人数は若干名を想定）

理事長 山口 哲史コメント

ちとせ交友会は、職員2,000名を超える日本最大級の社会福祉法人として、日々多くの子どもたちと向き合い、地域社会から寄せられる大きな期待を強く感じています。

その中で、未来の保育を担う学生の皆さんと出会い、保育の魅力や働く喜びをまっすぐに伝えていくことは、私たちにとってとても大切な使命です。

今回のイベントでは、若手職員との交流や園での体験を通じて、子どもたちと過ごす時間の温かさや、保育という仕事が持つ奥深さを、肌で感じていただける機会になると考えています。

現場で働く職員の姿や子どもたちの笑顔に触れることで、「保育っていいな」と思える瞬間がきっと見つかるはずです。

ちとせ交友会はこれからも、子どもたちの育ちを支える仲間づくりに力を注ぎ、学生の皆さんが安心して一歩を踏み出せる環境を整えてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 採用担当

TEL：03-3222-3250

Email：recruit-k@chitosek.or.jp

https://www.chitosek-recruit.com/

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援などの療育施設を含む多様な子ども・子育て支援事業を展開しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園他の幼児施設等運営

設立： 昭和45年8月

HP：https://www.chitosek.or.jp/