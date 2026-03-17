クラークスジャパン株式会社



Clarks SS26シーズン「Float Your Boat」コレクション。

クラシックなボートシューズを、ブランド史上最軽量・最高レベルのクッション性で刷新。

ブランドのヘリテージであるボートシューズを現代的に再解釈した「Float Your Boat」コレクションが登場。

クラークスのアーカイブに着想を得たクラシックなボートシューズのシルエットに、ブランド史上最も軽量でクッション性に優れたソールを組み合わせた新しい提案です。

ヘリテージデザインと革新的な快適性を融合させ、日常に寄り添うモダンなフットウェアへとアップデートしました。



プレミアム素材、存在感のあるアウトソール、そしてClarksならではのコンフォートテクノロジーを組み合わせることで、快適さとデザイン性を両立したスタイルを提案します。

コレクションの中心となるのは、足の形にフィットするContour Cushionテクノロジー。足裏に柔軟で反発力のあるクッションを提供し、歩くたびに快適な履き心地をもたらします。

Cleyhill（クレイヒル）

ブランド史上最軽量ソールを搭載したボートシューズ

Price: \23,100（税込）～

メンズ、ウィメンズで展開

2026年3月20日（金）全国のClarksストア並びにオフィシャルオンラインストアで発売開始予定

Women's Cleyhill Boat Brown \23,100（税込）Men's Cleyhill Boat Navy combi \23,100（税込）

クラシックなボートシューズを現代的に解釈したCleyhillは、大胆なXL Extralight(R)ソールを採用し、軽快な履き心地とモダンな存在感を実現。1970年代のアーカイブモデル「Fastnet」から着想を得たデザインに、プレミアムブラウンレザーのアッパーとソフトなクッションを組み合わせています。

さらに、Contour Cushionフットベッドと耐久性に優れたTR（サーモプラスチックラバー）ランドが足元をしっかりサポート。日常からドレスカジュアルまで幅広く活躍する一足です。





Torhill Boat

ブランド史上最高レベルのクッション性を実現

Price: \23,100（税込）～

全国のClarksストア(https://www.clarks.co.jp/contents/store-locator/)並びにオフィシャルオンラインストア(https://www.clarks.co.jp/)で販売中

Women's Torhill Boat Cream \23,100（税込）(https://www.clarks.co.jp/commodity/SCKS0472G/CL915BW017724/)Women's Torhill Boat Navy Combi \23,100（税込）(https://www.clarks.co.jp/commodity/SCKS0472G/CL915BW017720/)

Torhill Boatはボートシューズの美学を大胆でモダンな視点から再構築したモデル。

1990年代の「Big Gripper」ソールと、アイコンであるWallabee(TM)からインスピレーションを得たデザインが特徴です。

リブ仕様のアウトソールは現代的な印象を与えながらも、クラークスのアーカイブに根ざした存在感を演出。プレミアムスエードのアッパーと調整可能なレースを備え、快適性と汎用性を兼ね備えており、デュアルブランドのフォブや細部のステッチなど、ヘリテージを感じさせるディテールも魅力です。

CLARKS Comapny Profile

1825年に英国南西部にあるサマセット州ストリートにてC&J Clark Limitedとして創業。

それ以来、クラークスは革新的な靴づくりの先駆者であり続けてきました。強みであるイノベーションとクラフトマンシップという組み合わせに支えられ、クラークスの高度な製造技術、テクノロジー、最新の素材は世界中で知られるようになりました。2万2000点を超える靴のアーカイブには、デザートブーツ、 ワラビーなど、どのデザインも一目でクラークスとわかる特徴を持っています。クラークスは100以上の市場で小売、卸売、フランチャイズ、オンラインチャネルを展開するグローバル企業です。



Clarks Brand Profile

クラフツマンシップが生む、快適さと普遍のスタイル

「Clarks」は、クラークスが誇る熟練のクラフツマンシップと革新的なテクノロジーを融合し、スタイリッシュでありながらも快適な履き心地を実現するコレクション。シンプルで洗練されたデザインは、どんなスタイルにもフィットする普遍的な魅力を備え、時代やトレンドを超えて愛されています。

ビジネスからカジュアルまで、日常のあらゆるシーンに寄り添う豊富なバリエーションで、毎日に上質な一足を提案します。

クラークスストアについて

時代を超えて愛され続けているアイコンモデルの進化版モデルなどを中心に、ビジネスからスニーカーまで品揃え豊富なコレクションを展開し幅広いニーズに対応する店舗となっています。

お問い合わせ先：

クラークス ジャパン 株式会社 / 03-5411-3055

Web Page : https://www.clarks.co.jp/

Facebook : https://ja-jp.facebook.com/ClarksShoes

X：https://x.com/Clarks_JP

Instagram (Clarks) : https://www.instagram.com/clarksshoes/?hl=ja