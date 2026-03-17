学生クチコミ評価で約5万社中No.1、リグリットパートナーズが「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」総合1位

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山木智史、以下「リグリットパートナーズ」）は、就活支援サービス「ワンキャリア」を運営する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之）が主催する「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」において、最高評価であるGOLDを総合部門および特別部門（ベンチャーランキング）で受賞し、総合ランキングでは約5万社の中で1位を獲得しました。

なお、総合部門GOLDと特別部門GOLDの同時受賞は、本アワード史上初となります。

キャリアの選択肢が広がる時代において、学生の企業選びは「どの会社に入るか」から「その会社でどのような能力を得られるか」という視点へと変化しています。リグリットパートナーズでは、学生一人ひとりが自身のキャリアと向き合う採用体験の設計を重視しており、こうした取り組みが今回の評価につながりました。

受賞概要

リグリットパートナーズは、就職活動サイト「ワンキャリア」に投稿された学生のクチコミ評価をもとに選出される「ワンキャリア 就活クチコミアワード2026」において、最高評価であるGOLDを総合部門および特別部門（ベンチャーランキング）で受賞し、総合ランキングでは1位を獲得しました。

なお、総合部門GOLDと特別部門GOLDの同時受賞は、本アワード史上初となります。また、同社は同アワードにおいて3年連続でのランクインを果たしています。

■ 「ワンキャリア 就活クチコミアワード」について

ワンキャリアが主催する本アワードは、学生から多くの支持を集めた企業への表彰を通じて、採用において学生と真摯に向き合う企業が評価されることを目的に、2019年より実施されており、今回で8回目となります。

就活支援サービス「ワンキャリア」の掲載企業約5万社の中から、採用イベント（インターン／説明会／本選考）に関する学生の特に高い評価を得た企業が、総合ランキング、エリア部門（全国6エリア）、特別部門（ベンチャーランキング、理系学生が選んだランキング）に分けて選出されました。

『ワンキャリア 就活クチコミアワード2026』特設サイト ：

https://service.onecareercloud.jp/lp/award_reviews/2026

学生の企業選びは「会社」から「能力」へ

キャリアの選択肢が広がり、変化の激しい時代において、学生の企業選びの視点も大きく変化しています。

かつては「どの会社に入るか」という視点が中心でしたが、現在では「その会社でどのような能力を得られるのか」という観点で企業を選ぶ学生が増えています。

その企業で得られる経験や能力が、将来のキャリアの可能性を広げるものになるのか。

また、それが市場で通用する力につながるのか。

こうしたキャリア志向の高まりを背景に、企業の採用活動においても学生にとって価値ある体験を提供することが重要になっています。

リグリットパートナーズが大切にする「体験創造」

リグリットパートナーズでは、採用において学生や候補者の意思決定を動かすのは、単なる企業説明や情報量ではなく、その企業の思想や価値観を実感できる「体験」であると考えています。

そのため同社では、採用活動において以下の取り組みを一貫して設計しています。

- 企業の思想やビジョンを起点としたコンセプト設計- 採用の世界観やストーリー構築- インターンシップやイベントの体験設計- 面接官やイベント運営者のトレーニング

企業が掲げる理念や価値観を、説明ではなく体験として伝えること。

それが学生や候補者のキャリア選択において価値ある機会になると同社は考えています。

なお、当社が大切にしている採用思想や就職活動のあり方に関する取り組みについては、PR TIMES STORYでも紹介しています。



関連記事：

https://prtimes.jp/story/detail/ArYRA4HZG3b

代表コメント

代表取締役社長 山木 智史

今回、学生の皆さんからこのような評価をいただけたことを大変嬉しく思います。

私たちは採用活動を、企業が人材を選ぶ場であると同時に、学生一人ひとりが自身のキャリアと向き合う機会であるべきだと考えています。終身雇用が前提ではない時代において、キャリアは会社に依存するものではなく、自らの力で未来を切り拓いていくものだと考えています。

当社では、「個の能力を徹底的に磨け」という人材理念を掲げており、会社に依存するキャリアではなく、自らの力で未来を切り拓ける人材を育てたいと考えています。その考え方を採用の場でも体験として感じてもらえるよう取り組んできました。

今回の受賞は、そうした採用活動を学生の皆さんに評価していただけた結果だと受け止めています。今後も学生の皆さんとの対話を大切にしながら、挑戦する人材が成長できる環境づくりと、より良い採用体験の提供を続けていきたいと考えています。

新卒採用責任者/Corporate Director 高尾 輝

今回、学生の皆さんからこのような評価をいただけたことを、心から嬉しく思います。私たちが大切にしてきた姿勢や体験設計が、クチコミというかたちで届いたことを大変光栄に感じています。

私たちは採用活動を、単に会社を知ってもらう場ではなく、学生一人ひとりが自分のキャリアや可能性と真剣に向き合う機会にしたいと考えてきました。どの会社に入るかだけでなく、その環境でどのような能力を磨き、市場価値を築いていくのかまで考えられる場であることを重視しています。

そのために当社では、説明会やインターンシップ、面接・面談の一つひとつを、学生にとって価値ある体験となるよう設計してきました。企業の考え方や価値観を一方的に伝えるのではなく、社員との対話や実際の体験を通じて、働く意味や成長の実感を得られる採用活動を目指してきたことが、今回の評価につながったと受け止めています。

今後も学生起点を大切にしながら、挑戦する人が自らの可能性を広げられる採用体験を届けてまいります。

また現在では、こうした知見を活かし、企業の思想や魅力をもとに採用体験を設計・実装し、採用変革に伴走するサービスを開始しました。各社の価値をどのように採用の場で伝えるかという観点から、採用のあり方そのものの進化にも貢献していきたいと考えています。

株式会社ワンキャリアについて

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、就活支援サービス／新卒採用サービス、転職支援サービス／中途採用サービスを展開しています。

株式会社ワンキャリア コーポレートサイト：

https://onecareer.co.jp/

リグリットパートナーズについて

リグリットパートナーズは2017年に設立された総合コンサルティングファームです。

「CxO firm（1000人のCxOを輩出する）」というビジョンのもと、将来のビジネスリーダーを輩出する企業を目指しています。

同社の特徴は、構想にとどまらず変革の実行局面まで伴走するコンサルティングにあります。戦略設計から組織・業務の設計、現場への実装、成果の定着までを一気通貫で支援し、企業変革を実行力で支えています。

また同社では、自社採用で培った知見を活かし、企業の採用活動を支援するサービスも展開しています。企業の思想やビジョンを採用の場における体験としてどのように伝えるか、また候補者にとって価値あるキャリア選択の機会をどのように設計するかという観点から、コンセプト設計から採用体験の設計、現場での実装までを一体で支援しています。

会社概要

社名：株式会社Re-grit Partners （リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：https://regrit-p.com/