【セイコーゴールデングランプリ2026】国内選手エントリー発表 第1弾　東京世界陸上日本代表29名が出場決定！

～62万人が熱狂した国立で、次の物語が動き出す～

公益財団法人日本陸上競技連盟

2026年5月17日（日）MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（以下、セイコーGGP）」に出場を予定している国内選手を発表いたします！2025年9月、「東京2025世界陸上」が世界中の注目を集め、延べ約62万人が熱狂し、大きな感動と熱気を生み出しました。その熱を冷ますことなく、再び日本代表選手が国立の舞台に戻ってきます。

東京 2025 世界陸上 4×100m リレーで 6 位入賞を果たした桐生祥秀（日本生命）と柳田大輝（東洋大学）は男子100mに、鵜澤飛羽（JAL）は男子200mに出場します。男子走高跳8位入賞を果たした赤松諒一（SEIBU PRINCE）の出場も決定しました。女子やり投にはブダペスト2023世界陸上と2024パリ五輪で金メダルを獲得した北口榛花（JAL）が出場します。

今後も東京 2025 世界陸上で躍動した海外選手の情報も含めて、続々と選手情報を発表してまいります。





どこを見ても世界最高峰のパフォーマンスが繰り広げられる国立競技場。現地観戦だからこそ感じられる熱気と緊張感があります。皆さまのご来場を心よりお待ちしております！！

■セイコーGGP 国内選手エントリーリスト ※3月17日現在

PDFはこちら（https://www.jaaf.or.jp/files/upload/202603/17_130711.pdf）

※所属は2026年3月17日現在の情報です。

※今後も出場選手が追加決定いたします。

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]