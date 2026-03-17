暗記だけでは解けない「数学的思考力」が問われる新時代の入試を勝ち抜くために！＜思考と戦略＞『NEW ACTION LEGEND 数学I+A 改訂版』書店店頭発売開始。

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2026年3月5日に書籍『改訂版 NEW ACTION LEGEND 数学I+A』（ニューアクション編集委員会／著 東京書籍編集部／編)を発売いたしました。- 医歯薬理工系の難関校を目指す人のための総合参考書。- すべての例題に，解答に至るまでの考え方【思考のプロセス】を図解や対比で明示し，問題を公式や解法パターンの暗記ではなく，数学的思考力で解けるように導きます。改訂版では，節末「Let’s Try」や巻末「入試攻略」にも新設しました。教科書での扱いは薄いが重要なテーマや，似ているが解法が異なる問題を入試演習の重要テーマ【特講】としてまとめました。- コラムも充実しています。新傾向の問題をまとめた【探究例題】では，様々な事象に対して考察を深める力を養えます。また，「よりよい答案」のかき方を新設しました。- 分野を超えて効果的な思考法について整理した【思考の戦略編】を巻末に掲載しました。- 特設サイト（QRコードでアクセス）に，デジタルコンテンツと全例題の解説動画を用意しました。旧版では130の頻出例題のみに解説動画がついていましたが，改訂版では，約340本の解説動画を用意しています。

【特長1】 全例題に、図解による「思考のプロセス」を掲載

節末「Let’s Try」や巻末「入試攻略」にも新設（サイトに掲載）

★類比・対比が、初見の問題を解くのに役立つ★

各例題を1つ1つ別の問題と捉えているうちは、入試には対応できません。

数学は理解を積み上げる教科。既に学習した例題との考え方のつながりや違いを意識した解説が、理解をさらに深めます。

★解答の背後にある、試行錯誤の過程が見える★

頭の中で考えているだけでは、なかなか解答にはたどり着きません。

実際に図をかいたり、式を変形したりする中で、解決の糸口が見えてきます。

そのような試行錯誤の過程を“図解的に”表現しました。

★節末、巻末の難問題にも「思考のプロセス」★

「思考のプロセス」は、入試問題のような難度が高い問題においてより効果を発揮します。

そこで、改訂版では節末問題「Let’s Try!」や巻末問題「入試攻略」にも「思考のプロセス」を新設しました（WEBサイトに掲載）。

１.特長1 合否を分ける入試問題への対応２.特長1 合否を分ける入試問題への対応

【特長２】巻末「思考の戦略編」で、分野を越えた効果的な思考法を特集

★合格する人は、この思考法を知っている★

模試や入試問題になると、どのように考えたらよいか分からない場合もあります。

難しい問題の解決の糸口を見つけるための、分野を越えて効果的な思考法を本編の例題を振り返りながら解説します。単なる難問集ではありません。

５.特長2 新時代の入試問題への対応

【特長３】「コラム」がさらに充実～

★「よりよい答案」で答案作成力をUP★

コラムも質・量ともに充実しています。

改訂版では、コラム「よりよい答案」を新設しました。答案をかく上での基本的なポイントやグラフの効果的な用い方、「思考のプロセス」と答案の関連などを扱い、入試で求められる“説得力のある答案”を作成する力を身につけられます。

８.特長3 デジタルの充実

【特長4】全例題と一部のコラムに「解説動画」を付属

★つまずきやすいポイントを繰り返し学習できます★

先生による分かりやすい解説を、場所や時間を選ばず、繰り返し視聴できます。

つまずきやすいポイントもしっかり理解してから勉強を進めることができます。

自学自習の習慣をつけるのにも役立ちます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tD8Nlb8KPMI ]

『NEW ACTION LEGEND 数学I＋A』例題解説動画サンプル（１）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=uw04jBj4u-8 ]

『NEW ACTION LEGEND 数学I＋A』例題解説動画サンプル（２）

コンテンツ

【数学I】

数と式 1～7

集合と論証 8～14

2次関数 15～19

図形と計量 20～27

データの分析 28～31

- 指数法則- 乗法公式・因数分解の公式- 実数の分類- 絶対値- 平方根- 不等式の性質- 絶対値と方程式・不等式（a＞0）- 部分集合- 共通部分と和集合- 補集合- ド・モルガンの法則- 必要条件と十分条件- ド・モルガンの法則- 命題の逆・裏・対偶- y=a(x-p)²+qのグラフ- y=a(x-p)²+qの最大・最小- 2次方程式の解の公式- 2次方程式の実数解の個数- 2次不等式の解（a＞0のとき）- 正弦・余弦・正接- 三角比の拡張- 三角比の相互関係- 90°-θ,180°-θの三角比- 正弦定理- 余弦定理- 三角形の面積- 三角形の面積と内接円の半径- 代表値- 箱ひげ図- 分散s²と標準偏差s- データの相関

【数学A】

場合の数と確率 1～15

図形の性質 16～26

整数の性質 27～34

- 和集合・補集合の要素の個数- 和の法則- 積の法則- 順列- 円順列と重複順列- 組合せ- 同じものを含む順列- 事象の確率- 確率の基本性質- 和事象の確率- 余事象の確率- 独立な試行の確率- 反復試行の確率- 条件付き確率と確率の乗法定理- 期待値- 内角の二等分線と比- 外角の二等分線と比- 三角形の重心・外心・垂心・内心- チェバの定理- メネラウスの定理- 円に内接する四角形- 四角形が円に内接する条件- 接線の長さ- 接線と弦のつくる角（接弦定理）- 方べきの定理- 三垂線の定理- 約数と倍数- 倍数の判定法- 最大公約数と最小公倍数- 除法の性質- 整数の分類- 互除法の原理- 2元1次不定方程式の整数解- n進法

<概要>

『改訂版 NEW ACTION LEGEND 数学I+A』

■ニューアクション編集委員会／著 東京書籍編集部／編

■定価2,350円（本体2,136円＋税10%）

■A5判 本体676頁+解答編608頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/68696/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。