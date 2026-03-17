話題の“麻辣湯(マーラータン)”がポテトチップスに！ロングセラーブランド『しびれ王』から「麻辣湯ポテトチップス」新登場

株式会社アライドコーポレーション

本商品は、花椒のしびれと唐辛子の辛味が織りなす“しびれる旨辛スープ”で人気の麻辣湯をシーズニングとした、麻辣湯を手軽に楽しめるポテトチップスです。

■商品特長

四川料理しびれ王 麻辣湯ポテトチップス

花椒のしびれと唐辛子の辛味が織りなす“しびれる旨辛スープ”で人気の四川料理「麻辣湯」の味わいを、ポテトチップスとして手軽に楽しめる商品です。本場の麻辣湯の風味を再現するため、花椒の華やかな香りとしびれ、唐辛子のキレのある辛味のバランスにこだわり、試作を重ねて完成させたオリジナルシーズニングを使用。口に入れた瞬間に広がる麻辣の刺激と奥深い旨味が、クセになる味わいに仕上がっています。

ポテトチップスには、パリッとした軽快な食感が特長の成型ポテトチップスを採用。麻辣シーズニングのしびれる旨辛さと、サクサクとした食感の組み合わせが後を引く美味しさです。内容量は食べきりやすい60gで、おやつとしてはもちろん、お酒のお供にもぴったりとなっています。

■開発背景

株式会社アライドコーポレーションでは、2015年に誕生したロングセラーブランド「四川料理 しびれ王」を通じて、本場四川省の味わいである“しびれ（花椒）”と“辛さ（唐辛子）”が織りなす麻辣の魅力を、日本の食卓へ届けてきました。近年、日本国内では麻辣フレーバーへの関心が高まり、専門店の増加や即席麺・調味料など幅広いカテゴリーで商品化が進むなど、ひとつの食トレンドとして定着しつつあります。

中でも「麻辣湯」は、好みの具材を選べる楽しさと、しびれる辛さの中に旨味とコクを感じるスープが特長の料理として、都市部を中心に人気を拡大。特に女性層を中心に支持を集める外食メニューとして注目されています。

こうした背景を受けて開発したのが、新商品の「麻辣湯ポテトチップス」です。外食で人気の麻辣湯の味わいを、より手軽に楽しめる形として、日本の国民的スナックともいえるポテトチップスで再現しました。花椒のしびれと唐辛子の辛味、さらに麻辣湯ならではの旨味をバランスよく組み合わせることで、一度食べるとクセになる“本格麻辣スナック”に仕上げています。

また、ポテトチップス市場は安定した人気を背景にフレーバーの多様化が進んでおり、2026年には約1,500億円規模に達すると推測されています。新しい味への関心が高まる中、「しびれ王」ブランドが培ってきた本格的な麻辣の味わいをポテトチップスとして提案することで、麻辣、そして麻辣湯の楽しみ方をさらに広げていきます。

■商品概要

四川料理しびれ王 麻辣湯ポテトチップス 60g

商品名：四川料理しびれ王 麻辣湯ポテトチップス

容量：60g

価格：オープン価格

発売日：2026年3月17日(火)

発売地域：全国(取扱い状況は企業および店舗により異なります)

商品詳細：https://allied-thai.co.jp/products/sichuancuisine-shibireoh_spicypotatochips_60g_rt

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/tainodaidokoro/73146/

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株式会社アライドコーポレーション

所在地：神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-4-3 三橋ビル5階

代表者：氏家 勇祐

設立：昭和51年11月12日

企業サイト：https://allied-thai.co.jp

事業内容：エスニック食材をメインに取り扱う食品商社。「タイ料理の一般化」を目標に、安心安全はもちろん安定的な流通をもって「タイ本場の味」を日本の食卓に届けています。バンコクに支社を構えタイ料理に必須の調味料からインスタント食品、冷凍食品に至るまであらゆる分野の食材を取り揃え、家庭用調理セットから業務用調味料まで業態にあわせてご提供しています。