アクセンチュア株式会社

【ニューヨーク発：2026年3月13日】 アクセンチュア（NYSE: ACN）は本日、2026年3月31日付で、「リインベンション サービス」 のさらなる推進を図るべく、リーダー陣を刷新することを発表します。 リンインベンション サービスは、アクセンチュアの最高戦略兼サービス責任者であるマニッシュ・シャルマ（Manish Sharma）が統括します。新たに任命されるリーダー陣は、リインベンション サービスの新たな方向性を示し、その実現を主導する重要な役割を担います。新体制の下、アクセンチュアは先進的なソリューションをこれまで以上に迅速に創出し、データとAIをあらゆるサービスやデリバリーに一体的に取り込むことで、お客様への価値提供をさらに加速します。

アクセンチュアではこの実現に向けて、お客様の事業運営に即した形で部門を再編し、世界中のエコシステムパートナーとの連携を含めた幅広いサービスを、7つの 「リインベンション パートナー」 が提供します。これらの事業部門は、お客様の変革を力強く推進する中核的な役割を担います。

7つの新たな 「リインベンション パートナー」 の組織概要

■ サイバーセキュリティ

責任者：ハープリート・ シドゥ（Harpreet Sidhu）

信頼を支える防御体制の強化、企業・組織全体の保護、的確なリスク管理、そして新技術の活用を通じて、お客様のサイバー・レジリエンス向上と価値創出を支援します。

■ デジタルコア

責任者：アジョイ ・メノン（Ajoy Menon）

テクノロジー戦略とアーキテクチャ、データ・AI、アプリケーションのモダナイゼーションと管理、インフラ、データ、クラウドなど、お客様のデジタル基盤の再構築を支援します。

■ ファイナンス

責任者：アルンダティ・チャクラボルティ （Arundhati Chakraborty）

お客様の CFO（最高財務責任者）を支え、企業全体にわたる最高水準のパフォーマンス、洞察、評価基準を提供することで、財務領域の変革を推進します。また、チャクラボルティは、お客様がグローバル・ケイパビリティ・センターを構築する際の支援も統括します。

■ インダストリー アンド エンタープライズ

責任者：ムクシット・アシュラフ （Muqsit Ashraf）

業界のバリューチェーンを中核から見直し、お客様の成長と長期的価値の創出を実現する部門横断の変革を推進します。

■ ソング

責任者：エヌディディ・オテ （Ndidi Oteh）

顧客成長戦略、マーケティング、営業、サービス、コマース、デザイン、デジタル製品、さらにはデータおよびAIを統合し、顧客主導の成長を実現することで、お客様の成長モデルの再構築を支援します。

■ サプライチェーン アンド エンジニアリング

責任者：トレーシー・カントリーマン （Tracey Countryman）

製品およびアセットのライフサイクル全体にわたり、AIとデジタル技術を活用することで、お客様の競争優位性の確立を支援します。

■ タレント

責任者：カラリー・クロース （Karalee Close）

リーダーシップ開発や人材管理、オペレーティングモデルやチェンジマネジメントを通じて、お客様の人材戦略を推進し、人の働き方、組織の在り方の再構築を支援します。

アクセンチュアの新体制には、3つの 「リインベンション エンジン」 と呼ばれる組織も含まれています。リインベンション エンジンは、より高度かつ専門性の高いスキルを持つ人材の育成、AIを最大限に活用したサービスの提供、先端的なイノベーションの創出、そして最先端のツールや手法の開発を担います。 リインベンション エンジンは、世界トップクラスの教育機関やイノベーションラボとしての機能を備えるとともに、アクセンチュアのソリューションやサービスを大規模に展開するための基盤としても機能します。

リインベンション パートナーがお客様企業や組織の変革を支援する役割を担う一方、リインベンション エンジンは、アクセンチュア自身の変革を推進する役割を担います。

3つの新たな 「リインベンション エンジン」 の組織概要

■ AI アンド データ

責任者：ラン・グアン（Lan Guan）、最高AI アンド データ責任者

AI・データ領域におけるグローバル規模での高度な専門性の構築を進めるとともに、関連トレーニングを体系化し、全社員のスキル向上を図ります。また、最先端の AI・データ基盤の設計、構築、提供に向けた先進的な手法を開発し、世界中に展開するアドバンスト・AI センターを中心に、AI とデータを技術基盤および企業全体へ一体的に展開する変革を推進します。

■インダストリー アンド プロセス

責任者：ジェイソン・ デス （Jason Dess）

業界および業務プロセスに関する高度な専門性のさらなる深化・拡大を図ります。さらに、世界中に広がるインテリジェント・オペレーション・センターおよびグローバル・ネットワーク・センターを中心に、AI を活用した統合基幹業務システム開発手法や、アクセンチュア独自の変革方法論である「ART」などを用いて、お客様の変革を推進します。

■ テクノロジー

責任者：ラジェンドラ・プラサド （Rajendra Prasad）

先端テクノロジー領域の専門性および実行力を高めるとともに、アクセンチュア全体でのテクノロジー人材育成を推進します。また、アクセンチュア・テクノロジー・センターを中心に、最新テクノロジー基盤の開発を担います。

さらに、アクセンチュアの新体制には、お客様への価値提供に一貫して重点を置くための組織 「クライアント サクセス」 も含まれています。

「クライアント サクセス」 を構成する機能

■ コマーシャル

責任者：シャヒーン・サイード（Shaheen Sayed）、最高コマーシャル責任者

お客様に真に価値ある提案を行い、アクセンチュアの強みを結集させたソリューションを提供します。また、お客様からのフィードバックの収集と反映に加え、お客様統括責任者の育成も担います。

■ オファリング アンド プロダクツ

責任者：センティル・ラマニ （Senthil Ramani）、最高オファリング アンド プロダクツ責任者

お客様のニーズに即した差別化された提供価値の創出に加え、アクセンチュア独自のソリューションおよびサービスの開発・管理を担います。

■ インテグレイテッド デリバリー アンド インテグレイテッド クオリティ

責任者：デイビッド・ゴールディング（David Golding）

世界規模のデリバリー体制を通じてお客様の成果創出を支え、案件全体の品質と一貫性を強化します。

アクセンチュア 会長兼最高経営責任者 ジュリー・スウィート （Julie Sweet）コメント

AI があらゆる業界を再創造しつつある今、お客様は大胆かつ継続的、そして迅速に変革を進められる真のパートナーを求めています。アクセンチュアの新たな体制のもと、その変革を率いるリーダーは、当社の総合力を最大限に生かし、お客様が抱える複雑な課題に対する最適解を導き出すとともに、より迅速な価値創出を実現します。また、リーダーたちは、常にお客様に寄り添う姿勢と、AI を最大限に活用した働きがいのある環境づくりを通じて、アクセンチュアを支える「リインベンター」たちの力を継続的に高めていまいります。

アクセンチュア 最高戦略兼サービス責任者 マニッシュ・シャルマ（Manish Sharma）コメント

リインベンション サービスは、お客様のビジネス課題や事業運営の実態に寄り添い、最適な形で設計されています。アクセンチュアと新たなリーダー陣は、業界知見、テクノロジー、AI、エコシステム、創造性、そしてグローバルな運用力を結集し、お客様の確かな成果創出に力強く貢献します。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約784,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en を、

アクセンチュア株式会社の詳細は www.accenture.com/jp-ja をご覧ください。

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