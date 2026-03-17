試食体験やクイズを無料でお楽しみいただけるイベント「#えらぼう和小麦カフェ」を2026年4月、大阪・東京・名古屋にて開催

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、2025年2月に立ち上げたブランド『和小麦』のおいしさや商品ラインアップの豊富さを体感していただく参加型のイベント「#えらぼう和小麦カフェ」を開催します。昨年、東京の⼆子⽟川ライズ ガレリアで3日間で延べ約7,500名の方に参加いただいたイベントを、今年は大阪、東京、名古屋の3か所で開催します。

イベント会場では、和小⻨商品の無料試食体験のほか、オリジナルグッズがもらえるクイズや、豊富な商品ラインアップをご覧いただける展示等、和小麦の魅力を体感いただける様々なコンテンツをご用意しております。

■開催場所・日時

〈大阪〉

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 センターコート

大阪府門真市松生町1番11号

アクセス：京阪本線・大阪モノレール「門真市駅」より徒歩約8分

2026年4月4日（土）～5日（日） 各日10:00～18:00



〈東京〉

二子玉川ライズ ガレリア

東京都世田谷区玉川2-21-1

アクセス：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」直結

2026年4月18日（土）～19日（日） 各日10:00～18:00



〈名古屋〉

ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース デカゴン

愛知県名古屋市港区港明2-3-2

アクセス：地下鉄名港線「港区役所」駅2番出口より徒歩2分

2026年4月25日（土）～26日（日） 各日10:00～18:00

■体験コンテンツ01：『和小麦』商品の試食体験

和小麦の魅力を体感していただけるよう、3種の和小麦商品の無料試食体験をご用意しました。まずは、和小⻨のおいしさをシンプルに感じていただくための食事パン2種を。TVCM「和小麦カフェのうた」篇にも登場する「国産小麦 バゲット」は、CM本編と同様、リベイクしてバターと一緒にお召し上がりいただきます。さらに、菓子パンや菓子などのバラエティに富んだラインアップ3種からお好みの商品を1種類お選びいただけます。

※「超熟 国産小麦 6枚スライス」「国産小麦 バゲット」に加えて、「国産小麦 クラウンメロンパン」「My Bagel 3種のチーズ」「なごやん」からいずれか1種類をお選びいただけます。いずれも一口サイズにカットしてご提供します。02：『和小麦』クイズ

Pascoの国産小麦への想いやこだわりを楽しく知っていただけるよう、和小麦クイズを実施します。全問お答えいただいた方には、プレゼントをご用意！クイズを通じて、和小麦の魅力をより深く知っていただけます。

▼プレゼント

和小麦クイズに参加し、全問お答えいただいた方には、和小麦オリジナルミニハンカチタオルをプレゼントします。

さらに、「＃えらぼう和小麦カフェ」とハッシュタグを付けて、イベント写真または感想をその場でSNS投稿してくださった方には和小麦アクリルキーホルダーをいずれか1つプレゼントします。

※種類はお選びいただけません。

■『和小麦』には、Pascoの国産小麦への想いが詰まっています。

『和小麦』は、Pascoの国産小麦の知見や技術が詰まった商品の証です。Pascoは、生産者、研究者など国産の小麦に関わる人たちと深くつながりながら、パン・菓子づくりに取り組んでいます。その歴史の中で培ってきた知見や技術の進化を少しずつ実っていく３つの小麦で表現しました。

ロゴマークには、これからも皆さまにおいしい国産小麦のパンを届けつづけるというPascoの想いを込めています。

＜「和」に込めた想い＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/548_1_aaee6eefe9576b919003d81199fb980d.jpg?v=202603170451 ]

▽「Pascoの和小麦」サイトでは、Pascoの国産小麦に懸ける想いや、国産小麦の小麦粉を使用したさまざまな商品を生み出すこだわりなど、和小麦に関する情報がご覧いただけます。

URL:https://www.pasconet.co.jp/wakomugi/