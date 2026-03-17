【小樽洋菓子舗ルタオ 公式オンラインショップ】新作スイーツを公開！春のひとときにおいしいサプライズをお届けいたします。

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、小樽洋菓子舗ルタオ公式オンラインショップは、春のひとときをお楽しみいただく新作スイーツを販売開始いたしました。

クレーププティング

今回のテーマは、「春のひとときに、おいしいサプライズを。」

クレープに包まれた華やかなプリンケーキや、白桃とベリーが調和した春限定のスイーツを北海道よりお届けいたします。

【新商品】プリンとみかんをクレープで優しく包み込んだプリンケーキ

クレーププティング

卵のコク豊かなカスタードプリンに、北海道産マスカルポーネを加えたほろ苦いカラメルムースと、爽やかなみかんの果肉、カスタードシャンティを重ねてクレープ生地で包み込みました。パティシェが緻密に構成した甘み・苦み・酸味の絶妙なバランスで仕立てました。

【商品名】クレーププティング

【価 格】2,916円（税込）

【直 径】12cm

詳細を見る :https://www.letao.jp/ext/crepe_pudding.html

【新商品】とろける白桃と甘美なベリーがふわりと香るムースケーキ

クーランデール

ミルキーな白桃マスカルポーネムースと、フランボワーズ香るベリームースを層にして、天面には白桃とグレープフルーツの輝くジュレをトッピング。桃とベリーとの甘い口どけを、柑橘の酸味が爽やかに引き立てます。

【商品名】クーランデール

【価格】2,700円（税込）

【直径】12cm

詳細を見る :https://www.letao.jp/category/NEW/R393.html

【季節限定商品】甘酸っぱいベリーとチーズが引き立てあう、春満開のマフィン

しっとりとしたベイクドチーズと、ベリー香る生地を重ね、2色に色づいたマフィン。

中には、コクのあるマスカルポーネクリーム、苺とフランボワーズのベリージャムを入れて、まるでケーキのように繊細に仕上げました。

【商品名】生クリームマフィン

～ベイクドチーズベリー～

【価 格】2,268円（税込）/ 3個

【直 径】約8cm

生クリームマフィン～ベイクドチーズベリー～詳細を見る :https://www.letao.jp/category/NEW/J629.html

【季節限定商品】苺の風味に包まれた人気のチーズケーキ「フレーズドゥーブル」

苺の爽やかな酸味と程よい甘みが広がるベイクドチーズとミルキーなマスカルポーネムースがふわりと重なり合うドゥーブル。贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりの季節限定フレーバーです。

【商品名】フレーズドゥーブル

【価 格】2,376円（税込）

【直 径】12cm

【商品URL】https://www.letao.jp/item/R662.html

フレーズドゥーブル詳細を見る :https://www.letao.jp/category/NEW/R662.html

母の日キャンペーンも実施中

この期間だけの特別キャンペーンも実施いたします。春を告げるスイーツとともにぜひお見逃しなく。

［１］ 母の日キャンペーン 3/16-３/31までのご注文でポイント10倍

※ルタオ公式通販限定のポイントです。

※ポイントの特典は対象商品のみ適用されます。

［２］ 対象の母の日商品を4/10-5/5までの早期お届けで、海老とトマトのビスク（約160g)

1袋プレゼント

※対象の母の日商品を1度に複数ご購入場合でも1個のプレゼントとなります。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

詳細を見る :https://www.letao.jp/category/MOTHERSDAY/

ページをめくるたび、心がほどける。ルタオが贈る ”デジタルカタログ” もご用意

ルタオの「美味しい」を、いつでも、どこでも。

これまでご自宅にお届けしていたカタログの美しさはそのままに、デバイスを選ばず閲覧できるデジタルカタログ。カフェでのひとときや、仕事の合間のリフレッシュタイムに、ルタオのスイーツを眺めながらギフトを選ぶ。場所を選ばずルタオのスイーツと出会えるデジタルカタログもぜひご覧ください。

デジタルカタログ表紙デジタルカタログ 商品ページ１.デジタルカタログ 商品ページ２.▶デジタルカタログはこちら :https://www.letao.jp/client_info/LETAO/html/catalog/index.html?gclid=EAIaIQobChMIv-yKvIPtiQMVmdZMAh2rjiNsEAAYASAAEgLe9_D_BwEリピーターの方だけにお送りしている最新カタログをデジタル版でご覧いただけます。

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

公式オンラインショップ：https://www.letao.jp/

ブランドサイト： https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。