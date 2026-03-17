20代～30代のカーオーナーの3人に1人以上が、今後クラシックカーを所有する意向がある！有限会社キングスロードが若年層カーオーナーのクラシックカーに対する意識調査を実施！

有限会社キングスロード

ローバーミニ専門店「キングスロード名古屋」を運営する有限会社キングスロード（本社：愛知県小牧市、代表者：後藤 一義）は、20代～30代のカーオーナーを対象に「若年層カーオーナーのクラシックカーに対する意識調査」を実施しました。この調査から、20代～30代のカーオーナーのクラシックカーに対する意識や所有意向、そしてクラシックカーに感じる魅力などが明らかになりました。

＜背景＞

近年、カーシェアリングやサブスクリプションサービスの普及に伴い、若年層における自動車の利用形態は多様化しています。同時に、消費行動の重点も「モノの所有」から「体験価値」へと移行する傾向にあります。このような市場環境の変化において、独自の歴史的・文化的価値を有する「クラシックカー」に対し、若年層がどのような需要や認識を抱いているかは十分に明らかになっていません。また、クラシックカーがライフスタイル表現の手段としてどのように評価されているのか、その実態はつかみきれていません。こうした背景を踏まえ、有限会社キングスロードは、20代～30代のカーオーナーを対象に「若年層カーオーナーのクラシックカーに対する意識調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・20代～30代のカーオーナーの約7割が、車を持つ、あるいは利用する目的として「日々の移動手段のため」と回答

・20代～30代のカーオーナーが「クラシックカー」という言葉から連想する主なイメージは、「レトロで洗練されたデザイン」や「趣味性が高く、愛着を持てる対象」

・20代～30代のカーオーナーの約3人に1人が、近年、日常生活やメディアを通じて、同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じている

・同世代の間でクラシックカーへの関心の高まりや所有者の増加を感じている主な理由は、「街中や外出先でクラシックカーを実際に見かける機会が増えたため」や「SNSでクラシックカーに関する投稿や動画を頻繁に目にするため」

・20代～30代のカーオーナーの3人に1人以上が、今後クラシックカーを所有する意向がある

・今後、クラシックカーを購入したいと思う主な理由は、「歴史的・文化的な背景を持つ車両を所有することによる、心理的な充足感を得たいため」や「現代の自動車にはない、独自のデザインに魅力を感じるため」

＜調査概要＞

調査期間：2026年2月27日～2月28日

調査方法：インターネット調査

調査対象：20代～30代のカーオーナー

調査人数：332名

モニター提供元：RCリサーチデータ

20代～30代のカーオーナーの約7割が、車を持つ、あるいは利用する目的として「日々の移動手段のため」と回答

まず、「自身が車を持つ、あるいは利用する目的は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「日々の移動手段のため」で70.2%、2位が「買い物や家族の送迎のため」で57.8%、3位が「趣味やレジャーを楽しむため」で38.6%という結果になりました。この結果から、20代～30代のカーオーナーの約7割が、車を持つ、あるいは利用する目的として「日々の移動手段のため」を挙げていることが判明しました。

20代～30代のカーオーナーが「クラシックカー」という言葉から連想する主なイメージは、「レトロで洗練されたデザイン」や「趣味性が高く、愛着を持てる対象」

続いて、「『クラシックカー』という言葉からどのようなイメージを連想するか」を尋ねる設問への回答では、1位が「レトロで洗練されたデザインである」で44.3%、2位が「趣味性が高く、愛着を持てる対象である」で30.1%、3位が「希少性が高く、他者と差別化できる」で26.5%という結果になりました。この結果から、20代～30代のカーオーナーが「クラシックカー」という言葉から連想する主なイメージは、「レトロで洗練されたデザイン」や「趣味性が高く、愛着を持てる対象」であることがわかりました。

20代～30代のカーオーナーの約3人に1人が、近年、日常生活やメディアを通じて、同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じている

次に、「近年、日常生活やメディアを通じて、同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じることはあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「あまり感じない」で36.8%、2位が「全く感じない」で29.8%、3位が「やや感じる」で21.7%、4位が「非常に強く感じる」で11.8%という結果になりました。「あまり感じない」という回答が最多である一方、3位と4位の各回答の比率を合計すると33.5%となり、この結果から、20代～30代のカーオーナーの約3人に1人が、近年、日常生活やメディアを通じて、同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じていることが明らかになりました。

同世代の間でクラシックカーへの関心の高まりや所有者の増加を感じている主な理由は、「街中や外出先でクラシックカーを実際に見かける機会が増えたため」や「SNSでクラシックカーに関する投稿や動画を頻繁に目にするため」

また、同世代の間でクラシックカーへの関心の高まりや所有者の増加を感じている20代～30代のカーオーナーを対象に「同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じる理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「街中や外出先でクラシックカーを実際に見かける機会が増えたため」で33.3%、2位が「SNSでクラシックカーに関する投稿や動画を頻繁に目にするため」で32.4%、3位が同率で「友人・知人など、身近な人がクラシックカーの購入を検討しているため」と「クラシックカー関連のイベントや、オーナー同士のコミュニティの存在を知ったため」で27.0%という結果になりました。この結果から、同世代の間でクラシックカーへの関心の高まりや所有者の増加を感じている主な理由は、「街中や外出先でクラシックカーを実際に見かける機会が増えたため」や「SNSでクラシックカーに関する投稿や動画を頻繁に目にするため」であることが判明しました。

20代～30代のカーオーナーの3人に1人以上が、今後クラシックカーを所有する意向がある

続いて、20代～30代のカーオーナーを対象に「自身は今後、クラシックカーを所有する意向はあるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「所有意向はない」で65.1%、2位が「少し所有意向があり、検討したい」で20.2%、3位が「所有意向がある」で9.6%、4位が「既に所有しており、今後も所有意向がある」で5.1%という結果になりました。「所有意向はない」という回答が最多である一方、2位から4位までの各回答の比率を合計すると34.9%となり、この結果から、20代～30代のカーオーナーの3人に1人以上が、今後クラシックカーを所有する意向があることがわかりました。

今後、クラシックカーを購入したいと思う主な理由は、「歴史的・文化的な背景を持つ車両を所有することによる、心理的な充足感を得たいため」や「現代の自動車にはない、独自のデザインに魅力を感じるため」

調査の最後、今後クラシックカーを所有する意向がある20代～30代のカーオーナーを対象に「今後、クラシックカーを購入したいと思う理由は何か」を尋ねる設問への回答では、1位が「歴史的・文化的な背景を持つ車両を所有することによる、心理的な充足感を得たいため」で31.0%、2位が「現代の自動車にはない、独自のデザインに魅力を感じるため」で26.7%、3位が「自身の個性を表現する手段として適していると考えるため」で25.0%という結果になりました。この結果から、今後クラシックカーを所有する意向がある20代～30代のカーオーナーが挙げるその主な理由は、「歴史的・文化的な背景を持つ車両を所有することによる、心理的な充足感を得たいため」や「現代の自動車にはない、独自のデザインに魅力を感じるため」であることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査により、20代～30代のカーオーナーの約7割が、車を持つ、あるいは利用する目的として「日々の移動手段のため」と回答していることが明らかになりました。また、20代～30代のカーオーナーが「クラシックカー」という言葉から連想する主なイメージは、「レトロで洗練されたデザイン」や「趣味性が高く、愛着を持てる対象」であることがわかりました。さらに、20代～30代のカーオーナーの約3人に1人が、近年、日常生活やメディアを通じて、同世代の間でクラシックカーへの関心が高まっている、あるいは所有者が増加していると感じており、その主な理由は「街中や外出先でクラシックカーを実際に見かける機会が増えたため」や「SNSでクラシックカーに関する投稿や動画を頻繁に目にするため」であることが判明しました。加えて、20代～30代のカーオーナーの3人に1人以上が、今後クラシックカーを所有する意向があり、今後、クラシックカーを購入したいと思う主な理由は、「歴史的・文化的な背景を持つ車両を所有することによる、心理的な充足感を得たいため」や「現代の自動車にはない、独自のデザインに魅力を感じるため」であることが判明しました。

本調査で明らかになった、車に移動手段以上の価値や愛着を求めるニーズに対して、有限会社キングスロードの「Mini販売」は、個性を表現できる特別なカーライフを提供します。本サービスは、ローバーミニ専門店として、個性的で洗練されたデザインの車両販売から、実際の乗り心地を体感できる試乗機会の提供まで行っています。この体験機会により、お客様一人ひとりがご自身の感性に合う一台をじっくりと選ぶことが可能となり、趣味として楽しめる理想のカーライフの実現をサポートします。

調査実施会社

有限会社キングスロード

所在地：〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田522-1

代表者：後藤 一義

事業内容：新車・中古車・60年代並行輸入車販売・修理・板金塗装、車検整備、パーツ販売

URL：https://www.kingsroad32.co.jp/

Mini販売

キングスロード名古屋は、20年以上前に新車販売が終了したローバーミニの専門店です。オールドミニの専門知識を基に、車両の販売から試乗、メンテナンスまで総合的なサービスを提供しています。購入前の試乗はもちろん、購入後のメンテナンスや関連イベントの情報提供も行っており、オーナーのカーライフを多角的に支えます。詳細は以下をご覧ください。



Mini販売：https://www.kingsroad32.co.jp/classic-mini