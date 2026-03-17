シリーズ累計10億円を突破電動モビリティ「COSWHEEL MIRAI」シリーズ、観光地レンタルでの活用広がる

株式会社Acalie

次世代型モビリティ製品を展開する株式会社Acalie（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下Acalie）が展開する電動モビリティ「COSWHEEL MIRAI」シリーズは、これまでにシリーズ累計で10億円以上の販売実績を記録するなど、多くのユーザーから支持を集めています。

現在、応援購入サービスMakuakeで実施中の新モデル「COSWHEEL MIRAI G」のプロジェクトも支援総額1億円を突破し、注目を集めています。

近年、観光地では電動キックボードなどのマイクロモビリティを活用したレンタルサービスが増えており、観光客が自由に移動しながら景色を楽しめる新しい観光体験として広がっています。

Acalieの電動モビリティも、こうした観光地でのレンタル用途として活用が進んでいます。

島観光での電動モビリティ利用イメージ

観光地で広がる「移動体験型観光」

観光地を巡る際、徒歩では移動距離が制限され、車では景色を楽しむことができないシーンにおいて、電動キックボードなどのマイクロモビリティを活用したレンタルサービスが人気です。島観光や湖畔エリア、温泉街などでは観光客が自由に移動しながら景色を楽しめる新しい観光アクティビティとして導入されるケースも増えています。

移動そのものを観光体験として楽しむ「移動体験型観光」は、観光地の新しい魅力づくりとして注目されています。

景色を眺めながら走る贅沢な時間温泉街を巡る新しい楽しみ方グランピング施設やキャンプ地観光地での利用事例

Acalie電動モビリティは、観光地でのレンタル用途としても多く利用されています。愛知県の日間賀島や沖縄県の宮古島では、観光客が島内を巡る移動手段として活用されています。絶景を眺めながら爽快に移動できる体験は、車移動では味わうことができません。気軽に観光スポットを回遊できる点も、観光客から好評です。

現在Makuakeで公開中の新モデル「COSWHEEL MIRAI G」も、沖縄で観光レンタル用途として12台の導入が予定されています。

※観光地でのレンタル活用については、以下のページでも紹介しています。

https://coswheel.jp/tourism.html

日間賀島での電動モビリティレンタル宮古島での電動モビリティ利用

新モデル「COSWHEEL MIRAI G」について

COSWHEEL MIRAI Gは、アメリカンバイクのワイルドさとレトロ感を融合させたスタイリッシュなデザインと力強く安定した走行性能を兼ね備えた電動モビリティです。16歳以上免許不要で利用でき、気軽に乗ることができます。

●主な特徴

・600Wモーターによるパワフルな走行性能

・最大約90kmの走行距離

・脱着式バッテリー

・ドライブレコーダー標準搭載

・油圧ディスクブレーキ採用

特定小型原動機付自転車 COSWHEEL MIRAI G

Makuakeプロジェクトについて

・プロジェクト名：累計10億円突破のCOSWHEEL、特定小型・一般原付 MIRAI G 始動。

・実施期間：2026年1月23日（金）12:00 ～ 2026年3月30日

・実施プラットフォーム：Makuake

・応援購入ページ：https://www.makuake.com/project/mirai-g/

・製品発送予定：2026年7月末頃

展開イメージ観光レンタル事業者向け導入プラン

観光地でのレンタル事業を検討する事業者向けに、6台セットの導入プランも用意しています。車体6台に加え、バイクカバーやチラシ・のぼり・ポスターなどの販促物をセットにした内容です。Makuakeプロジェクトでは、一般販売予定価格（1台253,000円）より約46％OFFとなる導入セットとして提供しています。

関連ページ

レンタル事業者向け４つのサポート

・COSWHEEL公式サイト

https://coswheel.jp/

・観光レンタル活用ページ

https://coswheel.jp/tourism.html

担当者コメント

セールスマネージャー 神田 一平

近年、観光地では「移動そのものを楽しむ体験型観光」が広がっており、電動モビリティのレンタルサービスも各地で増えています。

当社のモビリティも日間賀島や宮古島などの観光地でレンタル用途として利用されており、徒歩では遠く、車では味わえない距離感で景色を楽しめる移動体験として観光客に利用されています。

MIRAI Gは、免許不要で気軽に乗れる点や長い航続距離など、観光地でのレンタル用途にも適した特徴を備えています。現在Makuakeで公開中のプロジェクトでも、沖縄の事業者様より観光レンタル用途として12台の導入が予定されています。

今後もCOSWHEELシリーズを通じて、新しい観光体験の選択肢を提案していきたいと考えています。

株式会社Acalieについて

Acalie（アカリエ）は、Acalie電動モビリティ、Acalie Aiスマートプロダクト、Acalieスポーツ、三つの分野で次世代型製品を展開する企業です。

【モビリティブランド】：ハイブランド「COSWHEEL」、エントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」

【スマートプロダクトブランド】：スマートグラス「Even Realities」、スマートリング「RingConn」、AI議事録イヤホン「Zenchord」

【スポーツブランド】：急成長中の人気スポーツピックルボール「JUCIAO」

「日本に彩りと豊かさを」のコンセプトのもと、世界中の、最先端の次世代型製品を通して、新しい体験価値をお届けします。

会社概要

・社名：株式会社Acalie

・本社所在地：愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

・代表取締役：中友 孟涛

・設立：2017年11月

・HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

・法人 / 販売店様サポート

https://ali-jp.com/customer/

・個人ユーザー様サポート

https://ali-jp.com/support/