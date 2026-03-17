DCコミックスの傑作クライム・ノワールから、「ジョーカー」が1/4スケールで再登場

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム１スタチュー）」。そのフォーマットのひとつアルティメットプレミアムマスターラインから、ブライアン・アザレロとリー・ベルメホによる傑作コミックの「ジョーカー」を1/4スケールでリリースいたしました。予約受付は3月17日よりスタート。商品の発売は2027年8月～11月を予定しています。



◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.com/dcbm-the-joker-concept-design-by-lee-bermejo/UPMDC-15DXS.html

「ジョーカーは、いつだってそこにいる。」

リー・ベルメホのコンセプトを、1/4スケールで再立体化

原作、ブライアン・アザレロ。イラスト、リー・ベルメホ。ゼロ年代に衝撃を与えたクライム・ノワールから、「ジョーカー」がアルティメットプレミアムマスターラインに登場。

ベルメホ氏本人をコンセプトデザイナーに迎え、2019年に発表した1/3スケールスタチュー。多くのコレクターに語り継がれる1体が、コンパクトな1/4スケールで立体化を果たしました。

赤みを帯びた白目、生々しく裂けた口元、不快感を生む黄ばんだ歯列。その青白い顔に見えるパーツは、約7年の歳月で進化した造形・彩色技術を注ぎ、アップデートさせています。

翻るロングコートやエキゾチックレザーのシューズなども、ベルメホ氏の画風を高精細に捉えた仕上がりです。

特製ベースは『バットマン：ノエル』の意匠も取り入れたもの。

自由を奪われたバットマン。側面で顔をみせるロビン。背面に刻まれたバットシグナル。それらを踏み台にすることで、ジョーカーの存在感をより一層際立たせています。

大きく口を開き、嗤うように叫ぶ。

致命傷を受けてなお、ニヒルな笑みを浮かべる。

さまざまな戦いの場面を演出できるよう、表情の異なる頭部も用意しました。

ヘッドスタンドも使い、自由にカスタマイズをお楽しみください。

そして本DXボーナス版には、『バットマン：ダムド』をモチーフにした頭部が付属。

髑髏を思わせる形相が、この世ならざる場所へと誘います。

飾りやすいサイズと進化した立体表現を得て、再び現れたリー・ベルメホ氏のジョーカー。ぜひあなたのDCコレクションに。

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.com/dcbm-the-joker-concept-design-by-lee-bermejo/UPMDC-15DXS.html

[ご注意]

・画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品概要

アルティメットプレミアムマスターライン

バットマン（コミック） ジョーカー (Concept Design by Lee Bermejo) DX ボーナス版

※本DXボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\204,490（税込）

発売時期 ：2027年8月～11月

販売数量 ：450

シリーズ ：バットマン（コミック）

フォーマット：アルティメットプレミアムマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高:53cm 全幅:36cm 奥行:34cm

重量：約10.35kg

素材 ：ポリストーン（一部に別素材使用）

製品仕様・付属品：

・頭部×3（薄笑い、叫び、ダメージ）

・特製ベース

・ヘッドスタンド×2

・ボーナス特典：頭部×1（ダムド）、ヘッドスタンド×1

権利表記 ：

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s26)

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/