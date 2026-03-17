【HIROFU】オンライン限定モデルも初登場！日常の頼れるパートナー、「CESTA」に春の新作が仲間入り

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ヒロフが展開するレディースバッグブランド「HIROFU（ヒロフ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/)） は、3月18日（水）よりロングセラーシリーズ「CESTA（チェスタ）」の新型・新色を、オンラインストアおよび全国のHIROFU店舗にて発売いたします。

チェスタシリーズに初のジップトップモデルが登場

新型のコンパクトなショルダーバッグは、同シリーズのトートバッグとセットでのご使用もおすすめ。軽やかな一枚革で仕上げられ、気軽に斜め掛けが楽しめます。ストラップを外せば大きめのポーチとしても活躍します。

【チェスタ】ショルダーバッグ S 2WAY 46,200円（税込）【チェスタ】トートバッグ M 49,500円（税込）

〈オンライン限定アイテム〉パートナーとのシェアもおすすめ。横長トートバッグ2サイズ

初のオンライン限定モデルが、「チェスタ」シリーズに登場しました。大きめの横長トートバッグはとにかく軽量で大容量なので、荷物が多い日でも安心。普段使いやお仕事だけでなく、旅行やジム用、マザーズバッグとしてなど、あらゆるシーンでライフスタイルをサポートします。ユニセックスデザインのため、パートナーとのシェアにも最適。使い勝手のよさを追求したこのトートバッグは、あなたの毎日をより快適にしてくれる存在です。

オンライン限定 【チェスタ】トートバッグ L 60,500円（税込）オンライン限定 【チェスタ】トートバッグ LL 74,800円（税込）

ぜひ一度全国のHIROFUショップおよびオンラインストアにてご覧ください。

の詳細はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/journal/260317/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260317&utm_content=cesta

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/(https://store.world.co.jp/s/brand/hirofu/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=hirofu&utm_term=260317)

【 Social Media 】

■ Instagram @hirofu_official(https://www.instagram.com/hirofu_official/)

■ LINE https://lin.ee/JScHdm2(https://page.line.me/662dacht?openQrModal=true)

【 Brand Concept 】

HIROFUのコンセプトはシンプル・ミニマル・コンテンポラリー。

1978年の創業以来、靴・鞄・小物など、素材の質感を活かした商品を生み出し続けているHIROFU。トレンドに流されることなく永くご愛用いただくことを願って、品質を大切にしたタイムレスな商品を提案しています。

＜会社概要＞

・名称：株式会社ヒロフ（株式会社ワールド グループ子会社）

・代表者：佐々木 佳子

・所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル5F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/