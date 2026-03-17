はじめようWEB読書マラソン　大学４年間で１００冊本を読もう！

全国大学生活協同組合連合会大学生協オリジナルキャラクターほんのむし「大学4年間で本を100冊読もう！」を合言葉に・・・

大学生協では読書マラソンをすすめています

読書記録を付けながら継続的に本を読んでみませんか

そしてWEB読書マラソンでコメントを投稿してみませんか

自分の書いたコメントを読んだ誰かが、その本を手に取ることで

読書がみんなの世界を広げてくれます

大学生の読書時間の減少

詳細を見る :https://www.univcoop.or.jp/izumi/izumi_1083.html#s05

全国大学生活協同組合連合会がおこなった「第61回学生生活実態調査(https://www.univcoop.or.jp/vision/vision_1896.html)」では、１日の読書時間0分と答えた方の割合が51.5％となり、大学生の半分が本を読んでいないという実態が浮き彫りになりました。また、読書時間0分を除いた「読書している学生の読書時間（有額分）」も、56分となり１時間を切りました。同調査では、「１週間のアルバイト勤務時間別の読書時間」の傾向も調べていますが、１週間のアルバイト時間が長いほど読書時間が削られる傾向が見て取れます。

全国大学生活協同組合連合会 第61回学生生活実態調査より全国大学生活協同組合連合会 第61回学生生活実態調査より

物価高の影響により、大学生の可処分所得は削られ、書籍費や勉学費・教養娯楽費にかける余裕が失われていますが、同時に、アルバイトのしすぎなどによって、読書につかう可処分時間も奪われているのではないでしょうか。学生時代の本との出会いはその後の人生にとってとても大切な財産になるはずです。私たち大学生協は大学生が本を読むことを応援するために、読書マラソンという企画を長年続けてきました。

読書マラソン参加方法

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vqsoK8YCerU ]

読書マラソン参加方法は簡単です

１. ウェブでエントリー

２. 本を読む

３. 本の感想をコメントにまとめてウェブに投稿

50冊、100冊読んで投稿したらプレゼントがもらえるよ！

詳細を見る :https://www.univcoop.or.jp/izumi/izumi_1083.html50冊プレゼントオリジナルグッズマルチメモ（付箋セット）

【50冊達成】

ほんのむしグッズ プレゼント

【100冊達成】

図書カード1,000円分

毎月、ナイスコメントに選ばれるチャンスが！

みんなが投稿してくれたコメントは、

翌月1カ月間「今月のコメント（2026年〇〇月）速報(https://www.univcoop.or.jp/izumi/izumi_1707.html)」で公開



さらにナイスコメントは翌々月、「今月のナイスコメント(https://www.univcoop.or.jp/izumi/izumi_956.html)」で公開！

ナイスコメントに選ばれた方には図書カード1,000円分をプレゼント

リニューアル！全国読書マラソン・コメント大賞

2026年よりリニューアル！ 「第21回全国読書マラソン・コメント大賞」

毎月選ばれるナイスコメント、次点コメントの中から年間金・銀・銅賞を決定！

チャンスは２回あります

がんばってコメント投稿しましょう！